Кабмин оценил потери туристической отрасли от COVID-19 в 1,5 млрд долларов

Кабинет министров Украины оценил потери туристической отрасли от коронавируса в 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что потери импорта и экспорта услуг, связанных с путешествиями, от пандемии оценивается в более 1,5 млрд долларов, поэтому главной целью сейчас является защита туристических предприятий от массовых банкротств и стабилизация их работы.

"Паника пройдет, запреты на передвижение будут поэтапно сниматься, но у людей может остаться внутренний страх и обостренный инстинкт самосохранения. Туристы могут изменить свои привычки, что потребует изменения формата их обслуживания. Одной из главных поведенческих изменений станет социальная дистанция", - говорится в сообщении.

Также в правительстве сообщили, что в ситуации, которая сложилась, внутренний туризм имеет значительно лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной.

Если часть туристически ориентированных стран не откроет к осени свои границы, то украинцы сначала поедут по родине", - подчеркнули в Кабмине.

В частности Министерство культуры и информационной политики совместно с профильным комитетом ВР разработали законопроект №3377, которым, предлагают:

1) освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты:

налога на добавленную стоимость;

налога на прибыль и ЕСВ;

земельного налога и налога на нежилую недвижимость;

2) отменить туристический сбор к концу 2020 года;

3) ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности

Напомним, руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила лидеров Европейского союза о возможном сокращение экономики еврозоны из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. При этом в МВФ ожидают, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8%.