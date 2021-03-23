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Кабмин отменил самоизоляцию после въезда в Украину для желающих вакцинироваться

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для украинцев, которые въезжают в страну с целью вакцинироваться от коронавируса. Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта.

Приглашение на вакцинацию должно иметь уникальный идентификатор.

"(От самоизоляции освобождаются - ред.) граждане Украины готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором", - говорится в постановлении.

Напомним, вчера Кабмин ужесточил правила пересечения украинской границы. Теперь все граждане, в том числе и украинцы, при въезде в Украину должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 48 часов до въезда. Если теста не будет, человек обязан пройти самоизоляцию или обсервацию.

Ранее самоизоляция, которую можно было отменить, сдав отрицательный ПЦР-тест, применялась лишь к тем, кто въезжал в Украину из стран "красной" зоны.

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