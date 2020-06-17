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Кабмин определил суммы выплат медикам, пострадавшим от COVID-19

Новости » Коронавирус   

Максимальная сумма выплат при инвалидности - 840 тысяч гривен

Кабинет министров определил суммы выплат медицинским работникам, которые получили инвалидность или умерли в результате профессионального заболевания коронавирусом. Средства будут выплачены через Фонд социального страхования.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Согласно решению правительства, медикам, получившим из-за COVID-19 инвалидность, предусмотрены такие выплаты:

  • I группа инвалидности - 840 800 грн;
  • II группа инвалидности - 735 700 грн;
  • III группы инвалидности - 630 600 грн.

В случае смерти медработника члены его семьи получат выплату в размере 1 миллиона 575,5 тысяч гривен.

Отметим, по состоянию на 17 июня коронавирусом в Украине заболели 5650 медработников. Всего в стране более 33 тысяч больных COVID-19.

При этом за прошлые сутки в Украине зафиксировали два антирекорда по коронавирусу - по количеству новых и летальных случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский распорядился повысить медикам зарплаты с 1 сентября.

Также сообщалось, что в конце мая более 10 тысяч медработников получили тройные доплаты за борьбу с коронавирусом за март.

Автор: Игорь Литвиненко

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