Кабмин обновил условия разделения на зоны карантина: что изменится

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина. Регионы подключили к принятию решения относительно "красных" зон.

Соответствующее решение сегодня принял Кабмин.

Решение о "красной зоне" карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Совместное решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

Усиление карантина в "красных зонах" также будет определяться совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни", - заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.

Запретят посещение учебных заведений во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию отправят более 50% классов. Также решение о закрытии школ в "красной зоне" будет приниматься государственной и региональной комиссией совместно.

По "оранжевой зоне". На входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно устанавливаются информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей. Исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Решение принято с доработкой в один день.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наивысший уровень ограничения будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

Ранее сообщалось, что к ослаблению карантина в Украине не готовы 19 регионов и Киев.

Отметим, сейчас в "красной зоне" находятся Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, ряд других городов и районов в 11 областях.