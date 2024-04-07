Кабмін має зупинити процес посилення боргової кризи в зеленій енергетиці, - юрист

"Декілька місяців ведеться мова про те, аби із тарифу на передачу Укренерго виокремити вартість послуги, яку сплачує Укренерго за збільшення виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, і покласти оплату цієї послуги на споживача, тобто на бізнес в основному", - заявила Савченко.

За її словами, відповідна ініціатива спочатку обговорювалася в рамках окремих робочих груп, а потім, попри негативний відгук до цієї ідеї з боку учасників ринку ВДЕ, це вилилось в складову плану України Ukraine Facility, який затвердив уряд.

"Сам факт і саме такі кроки, які демонструють відсутність діалогу, це, звичайно, такі негативні сигнали", - зазначила експерт.

Вона зазначила, що такого роду ініціативами уряд порушує домовленості з інвесторами в енергетику, які були закріплені меморандумом у 2020 році і які передбачають гарантії держави, щодо незмінності законодавчого і регуляторного поля до 2030 року.

Савченко підкреслила, що держава не надає пояснень і не планує надавати якісь гарантії інвесторам щодо того, що сплата коштів на розвиток ВДЕ не призведе до погіршення існуючої кризи з розрахунками.

За її словами, існує великий ризик, що промислові споживачі будуть ігнорувати вимогу платити кошти на спецрахунок щодо розвитку ВДЕ, щоб зменшити, а не збільшити свої виробничі витрати, тим паче в умовах війни.

"Звичайно, окремий рядок з оплати ВДЕ, буде викликати тільки негатив. Якщо будуть ще й судові позови, то це повністю обрушить галузь. І ситуація стане ще більш критичною, ніж зараз", - підкреслила Савченко.

Вона пояснила, що поточна модель фінансування галузі ВДЕ не працює повноцінно виключно тому, що загалом в енергоринку є багатомільярдні кругові заборгованості, які треба вирішувати.

Нагадаємо, за словами директора Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської, підприємства зеленої енергетики будуть мати високий ризик фінансового дефолту у разі зупинки підтримки галузі.