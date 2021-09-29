Кабмин изменил условия ускоренной регистрации лекарств и вакцин для экстренного применения

Кабинет министров поддержал изменения в проект Закона Украины "О лекарственных средствах". Они определяют условия ускоренной регистрации лекарственных средств, в том числе вакцин, для экстренного применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Изменения к закону предлагают разрешить регистрацию вакцин и лекарственных средств, вносимых в международных и украинского протокола лечения COVID-19 под обязательства для экстренного использования.

Так, в перечень препаратов предлагается добавить препараты для лечения COVID-19.

Получить такую регистрацию можно только в случае, если заявитель может доказать, что не может предоставить полные данные об эффективности и безопасности лекарственного средства при нормальных условиях применения по объективным причинам, и если: