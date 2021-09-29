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Кабмин изменил условия ускоренной регистрации лекарств и вакцин для экстренного применения

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 14:16
Кабмин изменил условия ускоренной регистрации лекарств и вакцин для экстренного применения Фото: Кабмин изменил условия регистрации лекарств для экстренного применения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Кабинет министров поддержал изменения в проект Закона Украины "О лекарственных средствах". Они определяют условия ускоренной регистрации лекарственных средств, в том числе вакцин, для экстренного применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Изменения к закону предлагают разрешить регистрацию вакцин и лекарственных средств, вносимых в международных и украинского протокола лечения COVID-19 под обязательства для экстренного использования.

Так, в перечень препаратов предлагается добавить препараты для лечения COVID-19.

Получить такую регистрацию можно только в случае, если заявитель может доказать, что не может предоставить полные данные об эффективности и безопасности лекарственного средства при нормальных условиях применения по объективным причинам, и если:

  • имеются данные об успешном проведении доклинических исследований и отдельных фаз клинических исследований, которые дают возможность считать, что лекарственное средство может быть эффективным для профилактики, диагностики или лечения серьезных или опасных для жизни заболеваний,
  • клинические исследования проводились с разрешения и/или под наблюдением соответствующих компетентных органов стран;
  • известна и потенциальная польза лекарственного средства, когда он используется для диагностики, профилактики или лечения выявленных серьезных или опасных для жизни заболеваний преобладает известные и потенциальные риски;
  • не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы лекарственному средству для диагностики, профилактики или лечения заболевания или состояния.
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