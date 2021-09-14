Кабмин изменил правила каранина, а украинские туристы пострадали в ДТП в Турции: новости за 13 сентября

В Украине изменили правила карантина, автобус с украинскими туристами попал в аварию в Турции, в Украину идет похолодание. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 13 сентября - в материале РБК-Украина.

Карантин по-новому. Кабмин изменил правила и ограничения

В Украине усиливают карантин. Вакцинированные от коронавируса получат привилегии. В частности, ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности не будут распространяться на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дия". С полным списком привилегий можна ознакомиться в материале РБК-Украина.

ДТП с туристическим автобусом в Турции: пострадали 35 граждан Украины

В Турции автобус с украинскими туристами попал в аварию. В ДТП в в провинции Мугла пострадали 35 граждан Украины. Всего в автобусе находился 41 украинский турист.

Сообщается, что у 54-летнего водителя автобуса на 13-м километре трассы Мугла-Денизли случился сердечный приступ, после чего неуправляемый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который вез студентов. Водитель умер на месте происшествия.

Путин отказывается обсуждать с Зеленским Донбасс: в Кремле назвали причину

Президент России Владимир Путин отказывается обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским Донбасс. В Кремле снова заявили, что РФ не является стороной конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, стороны якобы не могут обсуждать вопрос "внутриукраинского конфликта". "Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях", - заявил Песков. Также У Путина исключили встречу с Зеленским с обсуждением Крыма

В Украине фермеры цинично расправились с арбузами: видео возмутило украинцев

В Херсонской области фермеры уничтожили урожай арбузов, который не продался. Это произошло в селе Михайловка. В сеть попало видео, на котором видна "расправа".

Так, в ролике мы можем увидеть, как с машины на поле бросаются арбузы и они разбиваются. Плоды остаются лежать на поле. Фермеры убеждены, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения. Украинцы эмоционально отреагировали на опубликованное видео.

В Украину идет похолодание

Погода в Украине в ближайшие сутки в большинстве областей будет приятная. Однако часть страны захватит дождями и похолоданием.

На всю территорию Украины похолодание придет в конце недели. Температура воздуха опустится в западных, северных и центральных областях.