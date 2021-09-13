UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как Кабмин готовится к "желтой зоне". Новые правила, проверки и поиск подделок COVID-сертификатов

Автор: Анастасия Рокитна

Украинские власти готовятся к усилению карантина в стране. Под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось селекторное совещание по предотвращению распространения болезни COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях, сообщили во время этого совещания.

Новые правила карантина

Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности могут не распространять на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты, предложили в Минздраве.

Такой сертификат удостоверяет:

  • вакцинацию,
  • действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест,
  • или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Проверки

Правоохранители возобновили проверки на соблюдение карантинных правил.

На прошлой неделе проверены 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлены 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесены почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.

Поиск подделок COVID-сертификатов

Правоохранители активизируют проверки относительно возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции.

В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКабинет Министров Украины