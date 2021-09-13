Как Кабмин готовится к "желтой зоне". Новые правила, проверки и поиск подделок COVID-сертификатов

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях, сообщили во время этого совещания.

Новые правила карантина

Ограничения "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности могут не распространять на те заведения, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификаты, предложили в Минздраве.

Такой сертификат удостоверяет:

вакцинацию,

действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест,

или наличие справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

Проверки

Правоохранители возобновили проверки на соблюдение карантинных правил.

На прошлой неделе проверены 40 тысяч субъектов хозяйствования, составлены 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесены почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.

Поиск подделок COVID-сертификатов

Правоохранители активизируют проверки относительно возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции.

В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия.