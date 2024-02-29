Кабмін дозволив проводити вакцинацію українців в аптеках

У постанові вказано, що аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику.

Також фармацевтам необхідно буде проходиит спеціальне щорічне навчання з питань вакцинації. Працівники аптеки мають набути навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.

Відповідна постанова уряду про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики, ухвалена 27 лютого, набуде чинності за три місяці з дня опублікування.

Ліки в Україні

Нагадаємо, в Україні почала працювати перша мобільна аптека. Її запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

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