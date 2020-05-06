Кабмин дополнительно выделил 3,1 млрд гривен на борьбу с коронавирусом

Во вторник, 6 мая, Кабинет министров дополнительно выделил 3,1 миллиарда гривен, которые пойдут на борьбу с коронавирусом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Как отмечается, сейчас документ находится на согласовании в финансовых ведомствах.

"Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн и 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, эти деньги пойдут на:

обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19;

закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19;

заработную плату медицинских и других сотрудников лабораторных центров Минздрава за март - июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавируса.

Напомним, ранее глава Минздрава сообщил, что дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут проведены уже до пятницы.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что физические лица-предприниматели первой и второй группы на время карантина получат финансовую помощь на детей до 10 лет.

Отметим, в Украине второй день подряд от коронавируса выздоравливает более 200 человек. Всего в стране от коронавируса выздоровели 2097 человек.