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Кабмин должен инвесторам в "зеленую" энергетику 15,8 млрд гривен, - нардеп

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Киев, Четверг 29 июля 2021 16:59
Кабмин должен инвесторам в "зеленую" энергетику 15,8 млрд гривен, - нардеп Фото: "зеленая" энергетика (Varnum LLP)
Автор: Наталия Гурковская

Правительство не выплатило производителям "зеленой" электроэнергии 15,8 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко.

"Государство не выполнило свои обязательства по Меморандуму о взаимопонимании. Предполагалось погашение долгов перед производителями ВИЭ на уровне 40% в 2020 году, 60% - в 2021 году", - сказал Гончаренко.

По его словам, на сегодня задолженность составляет 15,8 млрд грн, а график погашения долга не выполняется.

"Также текущие платежи не были обеспечены в полном объеме. Это наносит большой удар по производителям альтернативной энергетики", - добавил нардеп.

Кроме того, он отметил, что есть еще один большой риск для отечественной "зеленой" генерации - импорт электроэнергии из России и Беларуси.

"Нельзя допустить его возобновления. Это становится на пути нашей европейской интеграции!" - подчеркнул Гончаренко.

При этом он сообщил, что на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что для погашения долгов перед производителями "чистой" энергетики необходимо размещать облигации. Ожидаемый срок их выпуска - октябрь текущего года.

Как сообщалось, развитие ветроэнергетики в Украине замедлился из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли и это демонстрирует, что Кабмин не заинтересован двигаться вместе с ведущими странами ЕС по выполнению "зеленого" энергетического перехода.

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