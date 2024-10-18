Як зростатимуть зарплати українців: керівники підприємств розкрили плани

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІІ квартал 2024 року.

За даними опитування, респонденти очікують нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 52,9 % (у ІІ кварталі 2024 року - 54,8% у І кварталі - 62,6%).

Найвищі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств сільського господарства;

за розміром - у великих підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють лише імпортні операції;

за регіонами - у підприємств Вінницької області.

Найнижчі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств добувної промисловості;

за розміром - у малих підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;

за регіонами - у підприємств Сумської області.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2024 року. В опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.