Як знизити ризик виникнення меланоми: 5 порад від онколога

Ще 30-40 років тому меланома - злоякісна пухлина шкіри - була рідкісним захворюванням. Нині ж середньорічний темп приросту захворюваності становить 5%.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Олексій Ковальов.
За словами експерта, серед загальних рекомендацій, що можуть допомогти знизити ризик виникнення меланоми, варто згадати основні.
Уникати ультрафіолетового опромінення - особливо в дитячому та підлітковому віці (у школах, на спортивних та ігрових майданчиках).
Не допускати сонячних опіків - для цього слід "комбінувати" методи захисту від сонця:
"Також необхідно пам'ятати, що сонцезахисні креми працюють недовго, тож їх періодично треба наносити повторно", - уточнив завідувач кафедри онкології.
Аби вберегти здоров'я, він рекомендував також:
Ковальов розповів, що серед військових найбільша захворюваність на меланому спостерігається:
Він пояснив, що це зумовлено впливом сонця - за відсутності захисту від ультрафіолетового випромінювання.
"На війні не до сонцезахисних кремів. Крім того, у Збройних силах переважають чоловіки, які значно менше, ніж жінки, схильні використовувати такі засоби", - уточнив професор.
Згідно з його даними, ризик меланоми може бути також зумовлений впливом хімічних речовин.
"Таких як поліхлоровані дифеніли - їх виявляють у старій військовій техніці", - уточнив медик.
Він додав, що у пілотів факторами ризику розвитку меланоми є вплив вихлопних газів реактивних літаків та іонізувальна радіація.
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