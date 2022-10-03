Як змінилась ситуація на фронті в Україні за місяць (інтерактивна мапа)

"Коротко, як пройшов місяць на фронті", - йдеться в підпису до інтерактивної мапи.

На мапі добре видно, якими темпами українські військові звільняли Ізюм, Куп’янськ Харківської області та Лиман Донецької області.

Звільнення Лиману

1 жовтня українські бійці взяли Лиман під свій контроль, відповідне відео військові опублікували в мережі, а звільнення міста підтвердили і в Офісі президента.

На день пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене від окупантів.

Звільнення Ізюму та Куп'янська

27 вересня ЗСУ підняли прапор України у деокупованому Куп'янську-Вузловому Харківської області. У результаті українські сили почали повністю контролювати селище, яке було важливим логістичним вузлом для росіян.

16 вересня ЗСУ повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області вибивши окупантів із лівобережної частини міста.

11 вересня стало відомо, що бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і підняли над будівлею міськради українські прапори.