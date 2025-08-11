"Заборонені" фантазії: як партнеру розповісти про свої бажання

Коли і як починати розмову

За словами експертки, обговорювати делікатні теми варто у моменти, коли партнер розслаблений і не зайнятий іншими справами.

"Коли чоловік за кермом і напружена ситуація на дорозі, а дружина поруч каже: "Коханий, я хотіла поговорити про наше статеве життя" - це не завжди хороша ідея. Так само якщо дружина готує, а на фоні працює телевізор, - це неправильний час", - пояснила Федорець.

Вона радить створювати комфортні умови, наприклад, зробити масаж, запалити свічки й заздалегідь попередити, що розмова буде про інтимне.

Як реагувати на відповідь партнера

Сексолог наголошує: партнер має право не поділяти фантазії й сказати "ні". Це не означає, що ідею неможливо реалізувати. Іноді можна знайти компромісні варіанти або "півтони", які влаштують обох.

Але в жодному разі не тисніть на партнера.

"Часто буває так: я розповів про фантазію, значить, ми тепер маємо щось з нею робити. Але мета розмови в тому, щоб поділитися, а вже потім дивитися, що співпало і що можна реалізувати", - каже Федорець.

Вона також радить враховувати, що деяким людям соромно говорити про секс: вони можуть замикатися або нервово жартувати. У таких випадках важливо зберігати делікатність і не змушувати партнера до обговорення, якщо він не готовий.