"Заборонені" фантазії: як партнеру розповісти про свої бажання

Понеділок 11 серпня 2025 13:33
"Заборонені" фантазії: як партнеру розповісти про свої бажання Як зізнатися партнеру у своїх сексуальних фантазіях (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Святослава Федорець

Обговорення інтимних бажань і фантазій у парі потребує правильного часу, спокійної атмосфери та готовності до будь-якої реакції партнера.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла сексолог і психолог Святослава Федорець.

Коли і як починати розмову

За словами експертки, обговорювати делікатні теми варто у моменти, коли партнер розслаблений і не зайнятий іншими справами.

"Коли чоловік за кермом і напружена ситуація на дорозі, а дружина поруч каже: "Коханий, я хотіла поговорити про наше статеве життя" - це не завжди хороша ідея. Так само якщо дружина готує, а на фоні працює телевізор, - це неправильний час", - пояснила Федорець.

Вона радить створювати комфортні умови, наприклад, зробити масаж, запалити свічки й заздалегідь попередити, що розмова буде про інтимне.

Як реагувати на відповідь партнера

Сексолог наголошує: партнер має право не поділяти фантазії й сказати "ні". Це не означає, що ідею неможливо реалізувати. Іноді можна знайти компромісні варіанти або "півтони", які влаштують обох.

Але в жодному разі не тисніть на партнера.

"Часто буває так: я розповів про фантазію, значить, ми тепер маємо щось з нею робити. Але мета розмови в тому, щоб поділитися, а вже потім дивитися, що співпало і що можна реалізувати", - каже Федорець.

Вона також радить враховувати, що деяким людям соромно говорити про секс: вони можуть замикатися або нервово жартувати. У таких випадках важливо зберігати делікатність і не змушувати партнера до обговорення, якщо він не готовий.

