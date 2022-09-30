Як відреагує Україна на пропозицію РФ закінчити війну в теперішніх кордонах: відповідь Кулеби

Кулебі поставили питання, якщо РФ після сьогоднішніх подій запропонує закінчити війну у тих кордонах, які були досягуті, яка буде відповідь України.

"Наступальна операція", - сказав міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що війну не можна "заморожувати", а її розв'язку не можна відкладати на майбутнє новими "мінськими угодами".

Окрім того, українські військові вже звільнили 454 населені пункти Харківської області. До деяких з них уже запустили пасажирські потяги.

До того ж, колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що до кінця 2022 року ЗСУ відтіснять окупантів на позиції 23 лютого. При цьому до середини наступного року українські захисники можуть опинитися у Криму.

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