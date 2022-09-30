UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як відреагує Україна на пропозицію РФ закінчити війну в теперішніх кордонах: відповідь Кулеби

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не погодиться на мир з Росією за анексії частин Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

Кулебі поставили питання, якщо РФ після сьогоднішніх подій запропонує закінчити війну у тих кордонах, які були досягуті, яка буде відповідь України.

"Наступальна операція", - сказав міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що війну не можна "заморожувати", а її розв'язку не можна відкладати на майбутнє новими "мінськими угодами".

Окрім того, українські військові вже звільнили 454 населені пункти Харківської області. До деяких з них уже запустили пасажирські потяги.

До того ж, колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що до кінця 2022 року ЗСУ відтіснять окупантів на позиції 23 лютого. При цьому до середини наступного року українські захисники можуть опинитися у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаВійна Росії проти України