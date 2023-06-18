Як вберегтися від кишкових інфекцій влітку: українцям дали корисні поради

У літній період традиційно фіксується підвищення захворюваності на кишкові інфекції. Тому варто знати, як вберегтися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

Як вберегтися від інфекції

Небезпека зростає в ситуації, коли виникає обмежений доступ людей до перевірених джерел питної води. Зараз це і спостерігається у південних регіонах, які затопило в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також є ще й вірусні інфекції:

Влітку можна захворіти на такі кишкові інфекції:

Поширеність кишкових інфекцій пов’язано зі спекою, недотриманням правил особистої гігієни, вживанням інфікованих продуктів харчування та порушенням правил їх приготування, транспортування та зберігання, застосування у приготуванні їжі неякісної води.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наразі в Україні не зафіксували спалаху інфекційних хвороб після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Зазначається, що контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно.

При цьому постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.

Проте фахівці наголошують на важливості профілактичних заходів.

Зокрема, у МОЗ пояснили, як знезаразити воду.

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