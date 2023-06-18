Як вберегтися від кишкових інфекцій влітку: українцям дали корисні поради

У літній період традиційно фіксується підвищення захворюваності на кишкові інфекції. Тому варто знати, як вберегтися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.
Якими інфекціями можна захворіти
Поширеність кишкових інфекцій пов’язано зі спекою, недотриманням правил особистої гігієни, вживанням інфікованих продуктів харчування та порушенням правил їх приготування, транспортування та зберігання, застосування у приготуванні їжі неякісної води.
Влітку можна захворіти на такі кишкові інфекції:
Також є ще й вірусні інфекції:
Небезпека зростає в ситуації, коли виникає обмежений доступ людей до перевірених джерел питної води. Зараз це і спостерігається у південних регіонах, які затопило в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.
Як вберегтися від інфекції
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наразі в Україні не зафіксували спалаху інфекційних хвороб після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.
Зазначається, що контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно.
При цьому постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.
Проте фахівці наголошують на важливості профілактичних заходів.
Зокрема, у МОЗ пояснили, як знезаразити воду.
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