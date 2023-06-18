UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як вберегтися від кишкових інфекцій влітку: українцям дали корисні поради

Фото: як вберегтися від кишкових інфекцій влітку (freepik)
Автор: Тетяна Степанова

У літній період традиційно фіксується підвищення захворюваності на кишкові інфекції. Тому варто знати, як вберегтися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

Якими інфекціями можна захворіти

Поширеність кишкових інфекцій пов’язано зі спекою, недотриманням правил особистої гігієни, вживанням інфікованих продуктів харчування та порушенням правил їх приготування, транспортування та зберігання, застосування у приготуванні їжі неякісної води.

Влітку можна захворіти на такі кишкові інфекції:

  • сальмонельоз;
  • дизентерія;
  • харчові токсикоінфекції;
  • ботулізм;
  • холера;
  • гепатити А та Е.

Також є ще й вірусні інфекції:

  • ротавірус;
  • ентеровірус.

Небезпека зростає в ситуації, коли виникає обмежений доступ людей до перевірених джерел питної води. Зараз це і спостерігається у південних регіонах, які затопило в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.

Як вберегтися від інфекції

  • дотримуватися правил особистої гігієни - миття рук із милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та відвідування туалету;
  • за відсутності доступу до чистої води обробляти руки антисептичними засобами;
  • вживати продукти, придбані лише у перевіреного виробника та з дотриманням правил реалізації харчових продуктів;
  • перед вживанням овочів та фруктів мити їх кип’яченою водою;
  • не залишати приготовану їжу без холодильника та прикривати її від мух;
  • не пити некип’ячене молоко та не їсти сирі яйця;
  • не купатися у водоймах, у яких вода, не перевірена на вміст шкідливих речовин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наразі в Україні не зафіксували спалаху інфекційних хвороб після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Зазначається, що контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно.

При цьому постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.

Проте фахівці наголошують на важливості профілактичних заходів.

Зокрема, у МОЗ пояснили, як знезаразити воду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
кишкові інфекції