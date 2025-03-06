Як вберегти себе від ВІЛ: МОЗ назвало головні правила профілактики

Найпопулярніші міфи про ВІЛ та СНІД

ВІЛ передається при поцілунку, кашлі та чханні

Слина, мокротиння, сльози, піт, сеча, блювотні маси не можуть стати причиною зараження ВІЛ. Так само абсолютно безпечними є обійми та рукостискання.

Можна заразитись вірусом через побутові предмети - посуд, одяг, телефон, унітаз і т.д.

Це неможливо так само, як і зараження через їжу, яку приготувала ВІЛ-інфікована людина.

ВІЛ можна підхопити через укуси комах

Комарі, мухи, клопи, воші не можуть переносити вірус імунодефіциту.

ВІЛом можна заразитись через шерсть кішки, укус собаки чи контакт з дикою твариною

Тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.

Анальний секс не може бути причиною зараження

Будь-який сексуальний контакт без презерватива (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.

ВІЛом не можна заразитись в салонах краси

Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.

ВІЛ не передається від матері до дитини

ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.

Як виявити ВІЛ

Визначити наявність ВІЛ за зовнішнім виглядом неможливо. За словами фахівців, кожен другий ВІЛ-інфікований не знає про свою хворобу. Від зараження ВІЛом до появи симптомів СНІДу може пройти понад 10 років. Виявити інфекцію можна лише за допомогою спеціального аналізу крові на ВІЛ.

Результати аналізу можуть бути як позитивними (це означає, що в організмі є вірус імунодефіциту), так і негативними (антитіла до ВІЛ не виявлено). Проте навіть якщо результат негативний, слід пам’ятати, що існує так званий "період вікна", коли вірус ще не можна виявити в організмі, і цей період триває від 3 до 6 місяців після зараження. Тому лікарі рекомендують повторно пройти аналіз через 3 і 6 місяців після можливого зараження.

Як захистити себе від ВІЛ/СНІДу

В Україні в понад 70% випадків ВІЛ передається статевим шляхом. Тому фахівці наполегливо рекомендують:

використовувати презервативи,

уникати сексуальних контактів з незнайомими партнерами,

зберігати вірність, якщо є постійний партнер.

Інфікування ВІЛ можливе також через кров, тому дуже важливо використовувати тільки одноразові стерильні шприци та голки для ін’єкцій. Інструменти для пірсингу, татуювань, манікюру та інших процедур повинні бути обов’язково стерилізовані.

ВІЛ також може передаватися від матері до дитини під час вагітності, пологів і грудного вигодовування. У таких випадках лікарі проводять антиретровірусну терапію для матері під час вагітності та пологів, призначають кесарів розтин і рекомендують штучне вигодовування дитини.

ВІЛ і СНІД - в чому різниця

ВІЛ - це вірус, який атакує і поступово руйнує клітини імунної системи людини, що відповідають за захист організму від різних інфекцій. Якщо ВІЛ не лікувати, він може призвести до розвитку СНІДу через 8-10 років. Однак при належному лікуванні цей процес може затягнутися на значно довший термін.

СНІД - це синдром набутого імунодефіциту, що включає низку захворювань, які виникають в результаті ослаблення імунної системи через вплив вірусу ВІЛ.