Як уникнути інфекцій у морі та річці? Сім "золотих" правил

Інфекції, які можна підчепити у воді, здатні зіпсувати ваш відпочинок і навіть завдати шкоди здоров'ю. Від кишкових розладів до шкірних висипань та інфекцій вуха.

РБК-Україна розповідає, що робити для профілактики інфекцій у воді влітку.

Які інфекції чатують у воді?

Річки, озера та моря можуть містити різноманітні патогенні мікроорганізми, особливо поблизу населених пунктів, місць скупчення людей або після сильних дощів. Серед найпоширеніших інфекцій:

Кишкові інфекції

Викликані бактеріями (кишкова паличка, сальмонела) або вірусами (норовірус, ротавірус), що потрапляють у воду з каналізаційних стоків або від хворих людей. Симптоми: діарея, нудота, блювота, біль у животі.

Інфекції шкіри

Можуть виникати через контакт з бактеріями або грибками, що містяться у воді. Це можуть бути висипи, подразнення, фолікуліт (запалення волосяних фолікулів).

Інфекції вуха (отит зовнішнього вуха)

Особливо часто зустрічаються у плавців. Волога та бактерії створюють ідеальне середовище для розвитку запалення у вушному каналі.

Очні інфекції (кон'юнктивіт)

Бактерії або віруси з води можуть викликати почервоніння, свербіж та виділення з очей.

Лептоспіроз

Рідкісна, але небезпечна бактеріальна інфекція, що передається через воду, забруднену сечею інфікованих тварин (гризунів, собак). Може викликати лихоманку, головний біль, м'язові болі та у важких випадках ураження внутрішніх органів.

Як захиститися: 7 золотих правил безпечного купання

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви значно зменшите ризик підхопити інфекцію під час літнього відпочинку біля води:

Звертайте увагу на офіційні дозволи

Купайтеся лише на облаштованих пляжах, де дозволено плавання. Місцеві органи влади регулярно перевіряють якість води.

Уникайте сумнівних водойм

Не купайтеся в річках або озерах, де є очевидні ознаки забруднення (сміття, неприємний запах, мертва риба), поблизу промислових підприємств, ферм або місць стоку каналізації.

Остерігайтеся "цвітіння" води

Зелена або каламутна вода може свідчити про розмноження синьо-зелених водоростей, які виділяють токсини, небезпечні для шкіри та внутрішніх органів.

Уникайте ковтання води

Це найважливіше правило, особливо для дітей. Мікроорганізми потрапляють в організм саме через рот. Намагайтеся не набирати воду в рот і не полоскати нею горло.

Приймайте душ до і після купання

Перед купанням змийте піт, креми та бактерії з тіла, щоб не забруднювати воду.

Після купання обов'язково прийміть душ з милом, щоб змити будь-які мікроорганізми, які могли осісти на вашій шкірі.

Слідкуйте за гігієною рук:

Мийте руки з милом перед їжею, особливо після виходу з води. Якщо немає можливості помити, використовуйте антисептик.

Захистіть вуха та очі

Для вух

Якщо ви схильні до отитів або плануєте пірнати, використовуйте спеціальні беруші для плавання. Після купання ретельно висушіть вуха, можна скористатися феном (холодним повітрям на відстані).

Для очей використовуйте окуляри для плавання, щоб захистити очі від подразнень та інфекцій.

Уникайте купання з відкритими ранами

Будь-які порізи, подряпини або відкриті рани на шкірі є воротами для інфекцій. Зачекайте, поки вони повністю загояться, перш ніж йти купатися.

Дотримуйтесь особистої гігієни та гігієни одягу

Не сидіть довго в мокрому купальнику, особливо якщо ви схильні до інфекцій сечовивідних шляхів або грибкових захворювань. Переодягайтеся у сухий одяг якомога швидше.

Використовуйте індивідуальні рушники, не діліться ними з іншими.