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Як розпізнати насильство в Інтернеті: поради онлайн-захисту проти кібербулінгу та агресії

Вівторок 26 листопада 2024 19:37
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Як розпізнати насильство в Інтернеті: поради онлайн-захисту проти кібербулінгу та агресії Фото: кібернасильство (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Цифрове насильство - одна з найгостріших проблем сучасного онлайн-простору, яка загрожує психологічному та фізичному здоров'ю людини. Знання правил реагування на нього може допомогти убезпечити себе та своїх близьких від цієї загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці зауважили, що цифрове насильство зазвичай проявляється через образливі повідомлення, пости, коментарі або публікації, що мають агресивний чи насильницький характер.

Такі дії можуть спричиняти емоційний стрес і підривати впевненість у собі.

"У цифровому просторі неможливо захистити себе повністю, але цілком реально убезпечитися від ризиків та загроз, якщо знати як діяти", - заявили у поліції.

Як протидіяти кібернасильству?

  • Збережіть докази.

Ідентифікуйте профіль зловмисника, збережіть посилання на його сторінку та зробіть скриншоти матеріалів із насильницьким змістом.

  • Зверніться до кіберполіції.

Подайте заяву через онлайн-форму на сайті кіберполіції, додавши збережені матеріали.

  • Звертайтесь за підтримкою.

Обговоріть ситуацію з близькими, які можуть надати емоційну підтримку. Також ви можете скористатися Урядовою гарячою лінією 15-47 для отримання професійної допомоги.

Нагадаємо, що в Україні активно борються із насильством, булінгом та агресією. Для цього існує чимало різних програм. До прикладу, про випадки булінгу у школах українці можуть легко повідомити в онлайн-форматі. Як це можна зробити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім цього, у 2025 році в Україні у другому читанні було прийнято важливий закон про протидію домашньому насильству. Також були впроваджені норми Стамбульської Конвенції Ради Європи та Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС.

Так, за домашнє насильство тепер передбачена більш сувора відповідальність, а саме штрафи та виправні роботи.

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