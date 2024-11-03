Як розпізнати інсульт: українцям підказали важливу абревіатуру

Інсульт

Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, для якого характерна поява вогнищевої або загальномозкової неврологічної симптоматики.

Насамперед при підозрі на інсульт потрібно викликати швидку допомогу. При цьому за обстеження та терапію платити не потрібно.

Важливо також знати, що підозра на інсульт відноситься до станів, коли обов'язково потрібно викликати "швидку". До цього списку входять і симптоми інфаркту міокарда.

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