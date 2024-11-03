Як розпізнати інсульт: українцям підказали важливу абревіатуру
Інсульт має свої симптоми. Щоб їх розпізнати, допоможе абревіатура, яку легко запам'ятати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України (НСЗУ).
"Симптоми інсульту виникають раптово. Їх легко розпізнати за абревіатурою МОЗОК", - кажуть лікарі.
Що означає абревіатура
- М (мова) - нерозбірлива, незрозуміла та заплутана;
- О (обличчя) - асиметричний вираз обличчя, неможливість посміхнутися;
- З (запаморочення) - порушення рівноваги та координації головокружіння, хитання;
- О (очі) - погіршення зору, двоїння в очах;
- К (кінцівки) - оніміння або слабкість кінцівок, складно одночасно підняти й тримати обидві руки чи ноги.
Як діяти, якщо є симптоми
Перш за все варто викликати екстрену медичну допомогу, детально описавши стан людини. Бригада доставить пацієнта в найближчий заклад із відповідним договором НСЗУ.
Також треба зафіксувати час появи ознак інсульту, щоб вирахувати вікно терапевтичних можливостей - 4,5 год.
Діагностика та лікування інсульту є безоплатними за програмою медичних гарантій.
Інсульт
Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, для якого характерна поява вогнищевої або загальномозкової неврологічної симптоматики.
Насамперед при підозрі на інсульт потрібно викликати швидку допомогу. При цьому за обстеження та терапію платити не потрібно.
Важливо також знати, що підозра на інсульт відноситься до станів, коли обов'язково потрібно викликати "швидку". До цього списку входять і симптоми інфаркту міокарда.
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