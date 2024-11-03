Як розпізнати інсульт: українцям підказали важливу абревіатуру

Інсульт має свої симптоми. Щоб їх розпізнати, допоможе абревіатура, яку легко запам'ятати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України (НСЗУ).

Діагностика та лікування інсульту є безоплатними за програмою медичних гарантій.

Також треба зафіксувати час появи ознак інсульту, щоб вирахувати вікно терапевтичних можливостей - 4,5 год.

Перш за все варто викликати екстрену медичну допомогу, детально описавши стан людини. Бригада доставить пацієнта в найближчий заклад із відповідним договором НСЗУ.

Інсульт

Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, для якого характерна поява вогнищевої або загальномозкової неврологічної симптоматики.

Насамперед при підозрі на інсульт потрібно викликати швидку допомогу. При цьому за обстеження та терапію платити не потрібно.

Важливо також знати, що підозра на інсульт відноситься до станів, коли обов'язково потрібно викликати "швидку". До цього списку входять і симптоми інфаркту міокарда.

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