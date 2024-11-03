Як ревакцинація "поновлює" імунологічну пам’ять: пояснення МОЗ

Як працює вакцина

Вакцини, потрапляючи в організм, імітують інфекцію, щоб стимулювати природний захист. Головним елементом вакцини є антиген, що змушує імунну систему виробляти антитіла. Антиген може бути представлений у вигляді:

ослаблених або знищених вірусів чи бактерій;

частин їхнього генетичного матеріалу;

спеціально обробленого бактеріального токсину, який не є небезпечним.

Таким чином, імунна система реагує на вакцину, створюючи антитіла - білки, що "запам’ятовують" збудника. Після вакцинації в організмі залишаються клітини пам’яті, що “знають”, як протистояти збуднику, проти якого діяла вакцина. Тому, якщо в організм вакцинованої людини проникне живий патоген, імунна система активується швидко, забезпечуючи захист.

Чому необхідна ревакцинація

З часом кількість антитіл, що утворилися після вакцинації, може знижуватися. Ревакцинація допомагає «нагадати» імунній системі про захист. Наприклад, щоб захиститися від правця, який може проникнути через забруднені рани, дорослим слід оновлювати вакцинацію кожні 10 років.

Особливо схильними до зниження імунітету є люди похилого віку. Вони стають більш вразливими до інфекцій і мають підвищений ризик супутніх захворювань, як-от хронічні хвороби дихальних шляхів чи серцево-судинні проблеми.

Ревакцинація вагітних

Вагітним особливо важлива вакцинація комбінованою вакциною АаКДП-М, яка захищає від правця, дифтерії та кашлюку з ацелюлярним компонентом кашлюку. Це щеплення рекомендоване під час кожної вагітності на терміні між 27 і 36 тижнями, навіть якщо жінка раніше проходила планову вакцинацію або отримувала її під час попередніх вагітностей. Вакцинація в цей період дає змогу передати антитіла малюкові через плаценту, забезпечуючи йому захист з моменту народження.

Щодо ревакцинації проти дифтерії та правця, вона розпочинається з раннього дитинства разом із вакцинацією проти кашлюку відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Перша ревакцинація проводиться у 18 місяців і охоплює всі три захворювання - кашлюк, дифтерію і правець. Наступні ревакцинації, вже без кашлюкового компонента, проводяться у 6 і 16 років. Дорослим рекомендується проходити ревакцинацію від дифтерії та правця кожні 10 років.