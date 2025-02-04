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Як раннє виявлення раку підвищує шанси на одужання: важливі нововведення

Фото: МОЗ визначило обов’язкові обстеження (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Щороку понад 100 тисяч українців дізнаються про онкологічні захворювання. З 1 січня 2025 року в Україні набув чинності наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, шийки матки та колоректального раку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними Національного канцер-реєстру, у 2023 році рак виявили у 110 022 людей, з них 52 626 - чоловіки, 57 396 - жінки.

Скринінг за трьома напрямами

Новий порядок стосується ранньої діагностики трьох видів онкозахворювань:

  • Рак молочної залози (РМЗ);
  • Рак шийки матки (РШМ);
  • Колоректальний рак (КРР).

Рак молочної залози:

  • Жінкам від 21 року рекомендовано проходити огляд і пальпацію молочних залоз під час профілактичних медоглядів.
  • Жінкам 50-69 років – мамографія кожні два роки.
  • Лікар може змінювати частоту обстежень залежно від ризиків.

Фактори ризику: генетична схильність (BRCA-1, BRCA-2), випадки РМЗ у родині, пізні пологи (30+ років), ожиріння, пізня менопауза.

Рак шийки матки:

  • Жінкам від 21 року рекомендовано обстеження у гінеколога.
  • Жінкам від 35 років - ПЛР-тест на вірус папіломи людини (ВПЛ) раз на 10 років.
  • Частота обстежень може коригуватися лікарем залежно від факторів ризику.

Фактори ризику: ВПЛ, ВІЛ, ранній початок статевого життя, часта зміна партнерів, імунодефіцитні стани.

Колоректальний рак:

  • Людям від 40 років - опитування про симптоми та фактори ризику кожні два роки.
  • Для людей 50-75 років - тест на приховану кров у калі або фекальний імунохімічний тест (ФІТ) кожні два роки.
  • Якщо тест позитивний - направлення на колоноскопію.

Фактори ризику: спадковість, запальні захворювання кишківника, ожиріння, вік 50-75 років.

Безкоштовна діагностика

Усі необхідні обстеження покриваються програмою медичних гарантій. Дослідження можна пройти за направленням лікаря. До безоплатних послуг належать:

  • мамографія;
  • гістероскопія;
  • колоноскопія;
  • гастроскопія;
  • бронхоскопія;
  • консультація спеціаліста.

Як знизити ризик онкозахворювань

  • Відмова від куріння та алкоголю. Алкоголь провокує 7 видів раку, куріння - кожен четвертий випадок онкології.
  • Вакцинація від гепатиту B та вірусу папіломи людини (ВПЛ).
  • Захищені статеві контакти.
  • Мінімізація сонячного випромінювання, використання сонцезахисних засобів.
  • Активний спосіб життя та здорове харчування.
  • Жінкам - грудне вигодовування як профілактика РМЗ.

Пройти обстеження можна у свого сімейного лікаря або гінеколога. Раннє виявлення раку - це шанс на своєчасне лікування та повне одужання.

Нагадаємо, що медики у Британії вперше видалили пухлину головного мозку через очну ямку пацієнта. Операція дала шанс хворим, для яких рак раніше вважався неоперабельним.

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