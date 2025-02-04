Як раннє виявлення раку підвищує шанси на одужання: важливі нововведення

Щороку понад 100 тисяч українців дізнаються про онкологічні захворювання. З 1 січня 2025 року в Україні набув чинності наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, шийки матки та колоректального раку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
За даними Національного канцер-реєстру, у 2023 році рак виявили у 110 022 людей, з них 52 626 - чоловіки, 57 396 - жінки.
Новий порядок стосується ранньої діагностики трьох видів онкозахворювань:
Рак молочної залози:
Фактори ризику: генетична схильність (BRCA-1, BRCA-2), випадки РМЗ у родині, пізні пологи (30+ років), ожиріння, пізня менопауза.
Рак шийки матки:
Фактори ризику: ВПЛ, ВІЛ, ранній початок статевого життя, часта зміна партнерів, імунодефіцитні стани.
Колоректальний рак:
Фактори ризику: спадковість, запальні захворювання кишківника, ожиріння, вік 50-75 років.
Усі необхідні обстеження покриваються програмою медичних гарантій. Дослідження можна пройти за направленням лікаря. До безоплатних послуг належать:
Пройти обстеження можна у свого сімейного лікаря або гінеколога. Раннє виявлення раку - це шанс на своєчасне лікування та повне одужання.
Нагадаємо, що медики у Британії вперше видалили пухлину головного мозку через очну ямку пацієнта. Операція дала шанс хворим, для яких рак раніше вважався неоперабельним.