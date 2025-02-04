Як раннє виявлення раку підвищує шанси на одужання: важливі нововведення

Щороку понад 100 тисяч українців дізнаються про онкологічні захворювання. З 1 січня 2025 року в Україні набув чинності наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, шийки матки та колоректального раку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

За даними Національного канцер-реєстру, у 2023 році рак виявили у 110 022 людей, з них 52 626 - чоловіки, 57 396 - жінки. Скринінг за трьома напрямами Новий порядок стосується ранньої діагностики трьох видів онкозахворювань: Рак молочної залози (РМЗ);

Рак шийки матки (РШМ);

Колоректальний рак (КРР). Рак молочної залози: Жінкам від 21 року рекомендовано проходити огляд і пальпацію молочних залоз під час профілактичних медоглядів.

Жінкам 50-69 років – мамографія кожні два роки.

Лікар може змінювати частоту обстежень залежно від ризиків. Фактори ризику: генетична схильність (BRCA-1, BRCA-2), випадки РМЗ у родині, пізні пологи (30+ років), ожиріння, пізня менопауза. Рак шийки матки: Жінкам від 21 року рекомендовано обстеження у гінеколога.

Жінкам від 35 років - ПЛР-тест на вірус папіломи людини (ВПЛ) раз на 10 років.

Частота обстежень може коригуватися лікарем залежно від факторів ризику. Фактори ризику: ВПЛ, ВІЛ, ранній початок статевого життя, часта зміна партнерів, імунодефіцитні стани. Колоректальний рак: Людям від 40 років - опитування про симптоми та фактори ризику кожні два роки.

Для людей 50-75 років - тест на приховану кров у калі або фекальний імунохімічний тест (ФІТ) кожні два роки.

Якщо тест позитивний - направлення на колоноскопію. Фактори ризику: спадковість, запальні захворювання кишківника, ожиріння, вік 50-75 років. Безкоштовна діагностика Усі необхідні обстеження покриваються програмою медичних гарантій. Дослідження можна пройти за направленням лікаря. До безоплатних послуг належать: мамографія;

гістероскопія;

колоноскопія;

гастроскопія;

бронхоскопія;

консультація спеціаліста. Як знизити ризик онкозахворювань Відмова від куріння та алкоголю. Алкоголь провокує 7 видів раку, куріння - кожен четвертий випадок онкології.

Вакцинація від гепатиту B та вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Захищені статеві контакти.

Мінімізація сонячного випромінювання, використання сонцезахисних засобів.

Активний спосіб життя та здорове харчування.

Жінкам - грудне вигодовування як профілактика РМЗ. Пройти обстеження можна у свого сімейного лікаря або гінеколога. Раннє виявлення раку - це шанс на своєчасне лікування та повне одужання.