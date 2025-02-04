Як раннє виявлення раку підвищує шанси на одужання: важливі нововведення
Щороку понад 100 тисяч українців дізнаються про онкологічні захворювання. З 1 січня 2025 року в Україні набув чинності наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, шийки матки та колоректального раку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
За даними Національного канцер-реєстру, у 2023 році рак виявили у 110 022 людей, з них 52 626 - чоловіки, 57 396 - жінки.
Скринінг за трьома напрямами
Новий порядок стосується ранньої діагностики трьох видів онкозахворювань:
- Рак молочної залози (РМЗ);
- Рак шийки матки (РШМ);
- Колоректальний рак (КРР).
Рак молочної залози:
- Жінкам від 21 року рекомендовано проходити огляд і пальпацію молочних залоз під час профілактичних медоглядів.
- Жінкам 50-69 років – мамографія кожні два роки.
- Лікар може змінювати частоту обстежень залежно від ризиків.
Фактори ризику: генетична схильність (BRCA-1, BRCA-2), випадки РМЗ у родині, пізні пологи (30+ років), ожиріння, пізня менопауза.
Рак шийки матки:
- Жінкам від 21 року рекомендовано обстеження у гінеколога.
- Жінкам від 35 років - ПЛР-тест на вірус папіломи людини (ВПЛ) раз на 10 років.
- Частота обстежень може коригуватися лікарем залежно від факторів ризику.
Фактори ризику: ВПЛ, ВІЛ, ранній початок статевого життя, часта зміна партнерів, імунодефіцитні стани.
Колоректальний рак:
- Людям від 40 років - опитування про симптоми та фактори ризику кожні два роки.
- Для людей 50-75 років - тест на приховану кров у калі або фекальний імунохімічний тест (ФІТ) кожні два роки.
- Якщо тест позитивний - направлення на колоноскопію.
Фактори ризику: спадковість, запальні захворювання кишківника, ожиріння, вік 50-75 років.
Безкоштовна діагностика
Усі необхідні обстеження покриваються програмою медичних гарантій. Дослідження можна пройти за направленням лікаря. До безоплатних послуг належать:
- мамографія;
- гістероскопія;
- колоноскопія;
- гастроскопія;
- бронхоскопія;
- консультація спеціаліста.
Як знизити ризик онкозахворювань
- Відмова від куріння та алкоголю. Алкоголь провокує 7 видів раку, куріння - кожен четвертий випадок онкології.
- Вакцинація від гепатиту B та вірусу папіломи людини (ВПЛ).
- Захищені статеві контакти.
- Мінімізація сонячного випромінювання, використання сонцезахисних засобів.
- Активний спосіб життя та здорове харчування.
- Жінкам - грудне вигодовування як профілактика РМЗ.
Пройти обстеження можна у свого сімейного лікаря або гінеколога. Раннє виявлення раку - це шанс на своєчасне лікування та повне одужання.
Нагадаємо, що медики у Британії вперше видалили пухлину головного мозку через очну ямку пацієнта. Операція дала шанс хворим, для яких рак раніше вважався неоперабельним.