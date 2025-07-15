Як правильно мити овочі зі свого городу, щоб уникнути отруєння

Що треба знати про овочі з городу?

Ґрунт, вода, домашні тварини, і навіть інструменти можуть бути джерелом бактерій, таких як кишкова паличка (E.coli), сальмонела або паразити. Щоб уникнути харчових отруєнь та безпечно насолоджуватися плодами своєї праці, вкрай важливо правильно дезінфікувати овочі, особливо якщо ви збираєтеся їсти їх сирими.

Ми розкриємо приховані небезпеки, які чатують на вас на власній ділянці, та розповімо про ключові кроки для ефективного очищення, що дозволить вам споживати свіжі овочі зі спокоєм.

Свіжозібрані овочі можуть бути заражені з різних джерел, таких як ґрунт, гній, необроблена вода для поливу, фекалії тварин або наявність патогенних мікробів, таких як лістерія або сальмонела. Про це попереджають Університет Каліфорнії в Девісі та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Найбільш вразливі:

Листова зелень та коренеплоди, такі як морква, салат або картопля, знаходяться під більшим ризиком. Їхній прямий контакт з ґрунтом полегшує проникнення вищезгаданих патогенів.

Крім того, культури, що ростуть занадто близько до тварин або необробленого компосту, можуть збільшити присутність патогенів, які здатні виживати та розмножуватися після збору врожаю.

Хоча створення власного саду може бути чудовим досвідом, ви повинні дотримуватися суворої гігієни перед споживанням ваших продуктів.

Ефективне очищення – запорука безпеки

Щоб захистити себе, експерти рекомендують дотримуватися низки кроків, починаючи з миття рук та посуду з милом і водою перед тим, як брати овочі.

Важливо також видалити видимий ґрунт та пошкоджені частини врожаю, викинувши їх до вищезгаданого миття.

Крім того, ви повинні промити овочі під проточною водою, бажано холодною (між 10 та 15 градусами Цельсія), обережно та делікатно протираючи листя або шкірку, щоб видалити будь-які патогени, що можуть перебувати на поверхні.

Застосування безпечного дезінфікуючого розчину також є надзвичайно важливим. До них відносяться:

Оцет або лимон із сіллю (ідеально підходять для більш делікатного листя).

Харчовий хлор (після якого необхідно ретельно промити овочі).

Не слід використовувати мило або побутові миючі засоби, оскільки вони можуть залишати токсичні залишки.

Після миття необхідно просушити продукти за допомогою чистих тканинних серветок або рушників, щоб зменшити ріст мікробів. Зберігати їх слід у холодному місці, при температурі близько чотирьох градусів Цельсія.