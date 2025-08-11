Як повернути пристрасть у ліжку? Сексолог Федорець - про фальшиві оргазми, шлюб без сексу і фантазії

Головне:

Чому військові втрачають сексуальне бажання і як це впливає на стосунки

Як говорити про секс після травм, поранень або зниження лібідо

Що таке згода у сексі та як визначити, чи вона справжня

Чи може пара жити без інтиму і в яких випадках це нормально

Чому імітація оргазму шкодить та як її уникнути

Як впливають на сексуальність фантазії, розмір пеніса, частота інтиму і статева конституція

У суспільстві й досі живуть міфи про норми, "правильний" секс і очікування щодо задоволення. Святослава Федорець - досвідчений фахівець у сфері сексологоії, голова ГО "Українська Національна Академія Сексології", яку заснувала разом з Інною Педан.

В інтерв'ю РБК-Україна сексолог і психолог Святослава Федорець розповіла, як війна змінює інтимність, чому травма впливає на лібідо, як відверто говорити про бажання і що справді важливо для здорових сексуальних стосунків у парі.

Це скорочена версія розмови. Повне інтерв'ю дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна.

– Як з війною змінилося сексуальне життя українців?

– З початком повномасштабного вторгнення почала актуалізуватися, розвиватися тема сексуальної реабілітації. Вона була актуальна й раніше, але не так гостро.

Почали з'являтися звернення від військових на зразок: "Мене не було дома пів року, я маю приїхати додому, але я не хочу свою дружину. І ніяку іншу жінку, і сексу взагалі я не хочу. Дайте мені рекомендації, як мені це пояснити дружині".

Багато звернень, коли тривога заважає інтиму. Навіть бувають запити на зразок: що робити, якщо моя жінка відмовляється займатися сексом під час повітряної тривоги? Раніше таких запитів не було.

– Як ви радите повертатися до інтимного життя після травматичного досвіду? Що парам робити?

– Це широке питання. Який травматичний досвід? Коли він стався? У кого він стався? Як це виглядало? Що саме спричинило травму? Від цього треба відштовхуватися, від цього будуть залежати рекомендації.

Одна історія, коли, наприклад, жінка в підлітковому віці пережила зґвалтування. Інша історія, коли жінка була на тимчасово окупованих територіях і там пережила зґвалтування або стала свідком цього.

До речі, можливо, ви чули, коли почали оприлюднювати інформацію про те, що сталося в Бучі в Ірпені, деяка кількість дівчат, які не жили там, не пережили нічого подібного, почали помічати, що їхнє бажання знижується аж до того, що навіть виникали відразу до чоловіків. Тобто настільки вони приєдналися до травматичного досвіду інших дівчат, інших жінок.

– Говорячи про травматичний досвід, зосередьмося саме на чоловіках. Ви наводили приклад, коли він приїжджає у відпустку і каже, що не хоче свою дружину, ніякого інтиму. Що робити парі в цей момент?

– Перше, з чого треба починати - це розуміння, які процеси відбувалися, які могли бути зміни. Коли чоловік перебуває в умовах бойових дій, у нього постійно активується симпатична нервова система. Вона відповідає за реакції "бий, біжи або замри". І вона не перемикається, знаєте, як коробка передач.

А для того, щоб ми могли зайнятись сексом, нам потрібно активувати парасимпатичну нервову систему, тобто розслабитися. Є така думка, що ми зайнялись сексом і після цього розслабились. Але якщо ми не розслаблені, ми сексом не зможемо зайнятись. І подальше розслаблення теж не наступить.

Він може, наприклад, зайнятись сексом і пробігти через нього з напругою. У кінці навіть може бути оргазм, але задоволення він не отримає. Ці речі треба пояснювати.

Суспільство тисне, що в чоловіка завжди повинна бути хороша ерекція, він повинен завжди хотіти. Якщо ні - "ти не мужик". Таке переконання може виникати, коли відбулось поранення або травма, вона зачепила сексуальну функцію, і ця функція змінилася.

Тоді нам потрібно працювати з тим, аби переконструювати у людини уявлення і про сексуальність, і про себе як про чоловіка, якщо ми говоримо про чоловіків.

– А чи можуть стосунки існувати взагалі без сексу?

– Якщо статеві органи втрачені, це не означає, що не може бути сексу. Навіть оргазми можуть бути у чоловіків, які втратили зовнішні статеві органи. Тут все дуже індивідуально.

Але якщо говорити просто про стосунки, де немає сексу, це може бути. Інколи це може бути роками. Тут хтось може посперечатися, наскільки вони нормальні. Це явище називається віргогамний шлюб, воно досить добре описане в літературі.

Там, як правило, є певні особливості у партнерів. Зараз це пропонують називати як асексуальність і виділяти як окрему орієнтацію, що мені особисто це не подобається.

Якщо в людини є проблеми зі статевим потягом, він дуже знижений або відсутній, це буде говорити або про те, що є питання з гормональним фоном, або якийсь травматичний досвід, або інші якісь психологічні проблеми, які впливають на бажання людини. Здебільшого це саме так.

Але в сексології є таке поняття, як індивідуальна парна норма. І якщо це влаштовує обох людей, які в цій індивідуальній конкретній парі, то це нормально.

Святослава Федорець: Якщо партнер втратив статеві органи, це не означає, що в парі не може бути близькості (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– Як визначити здорові сексуальні стосунки? Який вони мають вигляд?

– Ми говоримо саме про секс, не про стосунки взагалі. Усе, що ми робимо в сексі, робиться за взаємною згодою. Усе, що ми робимо, спрямоване на те, щоб отримати й дати задоволення.

І це в обох партнерів. Кожен хоче й отримати задоволення, і дати. І те, що ми робимо, не приносить шкоди жодному з партнерів і суспільству.

– Як визначити активну взаємну згоду партнерів?

– Нам потрібно вчитися слухати й себе, своє тіло, і партнера. Останнім часом багато говорять про різні альтернативні сексуальні практики у вигляді сексу втрьох, обміном партнерами тощо.

Інколи партнери можуть погоджуватись на пропозицію іншого не з власного бажання через сексуальні мотиви, а з інших мотивів. Страх втратити партнера, страх, що він зрадить чи що я видамся не сучасним. Там можуть бути різні причини, і це не про згоду.

Людина, яка погоджується, насамперед бути відповідальною перед собою і чітко давати собі відповідь, що її штовхає погодитись на цей експеримент.

А той партнер, який зробив цю пропозицію, повинен звернути увагу не тільки на "я згодна", а також і на тіло, як воно реагує. Тому що голова може казати; "Так, я згодна", а тіло все стислося, і людина показує тілом, що їй некомфортно.

Крім того, якщо я зараз дала згоду, це не означає, що вона довічна. Цю згоду можна забрати. І в сексі це нормально.

І ключове - бути готовими, що якщо ми почнемо в цю історію йти, то все, що буде відбуватися в реальності, може дуже суперечити тому, що ми собі нафантазували.

– Як ви ставитеся до того, коли один партнер хоче в цей момент інтиму, інший не хоче, але той, хто хоче, починає все одно проявляти певну увагу?

– Залежно від того, які провокації.

Наприклад, у нас лежить пара в ліжку і дружина каже чоловіку: "Я хочу, давай займемося".

Він каже: "Кохана, ти знаєш, я так втомився, нічого зараз не вийде". А вона каже: "Ну добре, тоді я при тобі помастурбую". Вона мастурбує при ньому. Він на це подивиться, можливо, навіть змінить свою думку, а можливо, просто подивиться, і це буде приємно для них обох.

Інший варіант. Лежить пара і чоловік каже: "Давай, кохана, ми займемося сексом". Вона каже: "Ти знаєш, я так втомилася". А він їй відповідає щось на зразок: "Ти можеш лежати, не брати особливої участі, а я там якось прилаштуюсь". Або він починає тиснути та маніпулювати й намагатися через претензії одержати своє, це не дуже хороша історія.

Щоб це почати виправляти, нам потрібно зважати на потреби того, хто хоче менше. У людей виникає шок: "Ну як же?" Тому що він і так уже задовбаний. Якщо ми зараз почнемо ще більше мусолити всю цю тему, в людини взагалі виникне відраза.

– Чи є певна норма кількості інтиму на тиждень?

– Все відносно. Залежить від віку, від стану здоров'я, від того, чи є діти, скільки цих дітей, в яких умовах живуть люди. Я той сексолог, яка дуже не любить, коли дають такі норми "має бути три рази на тиждень". Сексологія - це наука, яка не приписує, а описує.

Сексологи можуть пояснити, чому людям може бути потрібно три рази на тиждень, а комусь - три рази на день. Це теж можуть бути варіанти норми залежно від типу статевої конституції людини.

Якщо в нас слабкий тип статевої конституції, це теж є варіантом норми, то в людини може бажання виникати не дуже часто.

– Що робити, коли сексуальна конституція відрізняється в партнерів? Наприклад, чоловік хоче кожного дня по кілька разів, а жінці достатньо і разу на тиждень. Як їм знайти спільну мову?

– По-перше, сексуальна конституція - це те, що ми народжуємося фактично. І ми маємо розуміти, що цей партнер просто такий. Якщо дружина хоче кожен день, а в нього виникає бажання раз на тиждень, ми не зможемо цього партнера витиснути більше.

Ми визнаємо, що ця різниця є. Але якщо, наприклад, до народження дитини була одна історія, а після народження щось різко змінилося, потрібно шукати причини.

Сексуальна конституція - це те, з чим людина народжується. За життя вона суттєвно не змінюється, крім впливу зовнішніх чинників (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– Як говорити з партнером про свої бажання, потреби, особливо, якщо вони стосуються певних фантазій та експериментів?

– По-перше, треба вибрати правильний час, місце і момент для того, щоб про це поговорити. Наприклад, коли наш партнер розслаблений. Або створюємо такий момент самостійно.

Починаючи таку розмову, треба бути готовими, що партнер може наші фантазії не розділити, вони можуть йому не сильно відгукнутися. Партнер може сприйняти їх по-різному. Партнер має право сказати ні.

Але це ще не означає, що ми не можемо її реалізувати в якийсь інший спосіб. В будь-якій фантазії є різні відтінки, які можна спробувати реалізувати.

Дивіться, як партнер реагує. Можливо, партнеру соромно взагалі розмовляти про секс, такі звернення теж бувають.

Ми можемо тиснути на партнера в таких розмовах. І це теж досить часті випадки. Тобто людина думає, що коли вона щось озвучила, з цим потрібно вже щось робити.

Коли ми говоримо про фантазію, мета цієї розмови в тому, аби просто поговорити. А далі ми дивимося, що тут у нас збігається і що з цього ми можемо почати реалізовувати в нашій парі.

– Що робити у випадку, коли наодинці дівчина доходить до фінішу, а з чоловіком вона цього зробити не може?

– Це може залежати від низки абсолютно різних причин. Це може бути пов'язано з технікою мастурбації, але нечасто. Або це може бути звичка, коли у свідомості дівчини оргазм і секс роз'єднані.

Коли вона просто звикла, що оргазм у неї буває наодинці, а секс на іншому полюсі, і там оргазму немає. А нам треба звести це до купки.

– Чи можна зрозуміти, що жінка імітує оргазм?

– Так, є різні прийоми, як це визначити. Наприклад, після оргазму часто клітор стає дуже чутливим. Після оргазму жінка може просити, щоб її не торкалися, бо занадто інтенсивні відчуття.

Але опиратися на один цей аспект і з ним підходити до кожної жінки - це теж не зовсім коректно, тому що оргазми бувають різні: є завершений оргазм, є незавершений оргазм, вони можуть бути різні по силі, жінка може пережити кілька оргазмів одночасно або це може бути дуже довгий оргазм.

Мені все-таки здається, що краще, що тут можна зробити - це відверто поговорити з партнером. Не намагатися, знаєте, з бубнами танцювати та якось дізнатися приховану правду, кінчила вона чи ні, а створити такі умови, де жінка зможе говорити про це так, як воно є.

Чим раніше партнери визнають ту правду, яка існує, тим простіше це буде виправити.

– Наскільки загалом імітація шкодить стосункам у парі?

– Не кожен може сказати: "Ти знаєш, сьогодні в мене не вийде, я не закінчу". Людина може соромитися або не знати, як це сказати, або вперше в людини таке сталося.

Ми зараз знову торкаємося площини сексуальної культури. Бо коли є сексуальна культура, ми знаємо, що наші сексуальні реакції можуть бути дуже різними. І оргазм сьогодні може бути, завтра його може не бути. Може не бути в жінки, може не бути в чоловіка, це теж нормально. І немає тут ніякої трагедії.

Розвіювання міфів і формування здорового ставлення до своєї сексуальності - це, на мою думку, ключ до того, щоб ми не імітували й нормально сприймали той факт, що в когось сьогодні може не бути оргазму.

Тут про чесність, про вміння говорити й приймати всю різноманітність, яка може бути в ліжку. Секс може бути не за одним і тим же сценарієм. Це можуть бути різні сценарії, коли, наприклад, із задоволенням залишилась тільки вона.

І я рекомендую парам практикувати такі підходи, коли ми свідомо відходимо від того шаблону, який був. Наприклад, сьогодні ввечері чоловік орально задовільняє тільки її, а завтра ми міняємося. А післязавтра в нас такий секс, де обоє кінчають. А ще післязавтра такий секс, де ніхто не кінчає.

І коли ми свідомо проходимо через такі сценарії, це допомагає нам формувати більшу варіативність і спокійно ставитись до того, коли якийсь секс закінчився, можливо, не зовсім так, як ми планували. У сексі важливо вміти концентруватися на моменті тут і зараз, а не на тому, як пошвидше одержати оргазм і до нього дійти.

Варто навчитися відверто та чесно говорити з партнером про свої бажання й те, що вам не подобається (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– Як знайти ерогенні зони, які вони можуть бути? Як вони формуються? Чи можемо ми, наприклад, розвинути їх?

– Наше тіло досить розумно влаштоване, і ерогенні зони формуються на тих місцях, де шкіра тонша, де чутливість вища. Це ті місця, які буде простіше простимулювати під час сексуальної взаємодії, хоча бувають випадки, коли ерогенна зона дійсно може бути сформована в якомусь нетиповому місці.

Це рідкісні історії, коли жінка могла оргазмувати, коли торкалися волосистої частини голови. І перший оргазм вона одержала в перукарні. Задля гендерної рівності розкажу клінічний випадок про хлопця, який оргазмував від того, що поливав ноги нижче коліна холодною водою. І цим доводив себе до оргазму.

Ерогенні зони починають формуватися ще в перший рік життя дитини. Батьки повинні брати дитину на руки та давати контакт шкіра до шкіри. Через цей контакт дитина буде відчувати й прив'язаність, і прийняття, і захищеність, і любов, і буде формуватися прив'язаність до батьків. Це основа того, що потім ми будемо використовувати в стосунках.

Тобто вміння будувати зв'язки, відчувати прив'язаність до партнера, і через контакт шкіри до шкіри отримувати ці відчуття. І це той момент, через який люди можуть не любити секс на один вечір, секс без зобов'язань.

– Як чоловікові задовільняти свою партнерку та чи має значення розмір?

– Коли я порушую в соцмережах питання, що великий пеніс - це не основне. І взагалі з великим пенісом ще потрібно вміти поводитись, приходять чоловіки, які мені кажуть: "Це не так".

Знову ж таки це особливості чоловічої психології. Якщо вони говорять про футбольний матч, вони обговорюють кількість голів. Якщо вони обговорюють автомобілі, то це будуть всі якісь показники, об'єми тощо.

Жінка якщо буде говорити про стосунки, вона буде більше говорити про якість. Не про те, як довго це було і скільки разів підряд, а по про те, що вона відчула, наскільки були наповненими ці стосунки та весь вечір.

Це треба враховувати, коли ми говоримо про сексуальну майстерність чоловіка чи жінки, бо ми різні. Чоловікам з орієнтацією на ці показники й досягнення здається, що якщо в нього 22 сантиметри, і він може ними 40 хвилин, то він красунчик.

А вона приходить і каже: "Я вже змучилась. По-перше, мені треба готуватися, щоб прийняти ці 22 сантиметри. По-друге, у деяких позах мені просто боляче. А по-третє, мені не треба ці 40 хвилин. Я за 10 хвилин можу дійти до свого оргазму, але він оце продовжує".

Тут знову ж таки маємо торкнутися теми порно, бо порно часто формує таке уявлення, що це має бути ось так.

Фізіологічна норма - три хвилини. Я згодна, що для задоволення три хвилини може бути мало. Це говорить нам про те, що з чоловіком фізіологічно все нормально. Він може навчитися це подовжувати.

Але якщо він не вміє правильно підготувати жінку до статевого акту і розігріти її, то взагалі тривалість може не мати суттєвого значення.

Цикл сексуальних реакцій чоловіка і жінки різний. У жінки він у два рази довший. Тому чоловіку треба нормально її простимулювати й довести її до досить високого рівня збудження.

17 сантиметрів - це вже великий пеніс. І якщо пеніс понад 17 сантиметрів, не в усіх позах дівчатам може бути комфортно. Чим більший пеніс, тим більше треба часу приділяти тому, щоб простимулювати, розігріти жінку.

Маленький пеніс не означає, що жінка не одержить задоволення, тому що жінки - це істоти, в яких сексуальність сильно психологізована. І для неї вкрай важливо, як до неї ставиться партнер: що він їй говорив протягом дня, як він її до цього сексу підводив, особливо, коли ми говоримо про тривалі стосунки.

Тому просто покладатися на те, що в мене 20 сантиметрів, і я красунчик - це інфантильна позиція.

Святослава Федорець: У жінки цикл сексуальних реакцій вдвічі довший, тому чоловікові потрібно длвести її до високого рівня збудження (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– Чому виникає така проблема з пошуком клітора? Поясніть, будь ласка, зі свого погляду.

– Чоловіки сприймають як основний статевий орган жінки не клітор, а піхву. Тому що він входить в піхву, і вони думають, що якби центром запуску оргазмів є піхва.

Але клітор - це аналог чоловічого пеніса, якщо ми говоримо про відчуття задоволення. Клітор - це той орган, який в жіночому тілі існує виключно для задоволення. Поки що наука інших функцій в нього не знайшла.

Клітор потрібно стимулювати правильно, вивчати його будову, знати, що клітор - це не тільки та горошинка, яку ми бачимо. Він досить великий і схований всередині.

– Чи можемо ми назвати позиції, в яких оргазм буде стовідсотково?

– Це хороше та цікаве запитання, тому що люди інколи шукають чарівні позиції, де оргазм точно буде. Чарівною позицією може бути та, в якій вона звикла мастурбувати. Це та позиція, яка для неї звична, в якій вона розслаблена.

Але з кожним партнером і з кожною партнеркою потрібно індивідуально досліджувати, тому що всі статеві органи дуже різні.

– Ви сказали про графік сексуальних реакцій жіночих і чоловічих. Жіночий реально вдвічі довший, ніж чоловічий. Що це означає насамперед для чоловіка? Чи потрібно в такому разі продовжувати сам статевий акт?

– Все відносно. Але точно треба подовжити час прелюдії та приділити їй увагу. Тому що, коли чоловік, наприклад, закінчує, жінка може в цей момент тільки починати розігріватися і наближатися до оргазму, а він уже все.

Тому партнерам потрібно індивідуально це дослідити. Є жінки, які можуть закінчувати досить швидко, і її графік може приблизно збігатися з графіком партнера. Це буде залежати й від віку дівчини, і від її досвіду статевого життя.

Знову ж таки, статева конституція на це впливає. Якщо це сильна статева конституція, то по ідеї, жінка може швидше оргазмувати. Якщо це слабка статева конституція, це буде довше. До речі, деякі ознаки статевої конституції ми можемо визначити навіть по зовнішності людини.

Це дуже в загальних рисах, у жодному разі не сприймати це в буквальному сенсі, але грубими мазками. Якщо перед нами чоловік такий коренастий, невисокий, у нього не дуже довгі ноги, він волохатий достатньо, то це буде більше говорити про сильнішу статеву конституцію.

А якщо перед нами дівчина модельної зовнішності з дуже довгими ногами, це швидше буде говорити про слабку статеву конституцію. Знову ж таки, тут все відносно.

Порівняння циклів сексуальних реакцій у жінки та чоловіка (фото надане фахівцем)

– Святославо, на завершення попрошу вас кілька порад про те, як правильно говорити про секс між партнерами та поліпшення інтимного життя.

– По-перше, для себе визначити, що мої бажання мають місце бути, вони нормальні, адекватні. Бо якщо ми до своїх бажань ставимося із соромом, нам буде складно про них говорити партнеру. І партнер це відчує.

Розуміти, що не всі наші бажання потрібно реалізовувати в реальному житті. Деякі бажання можуть просто залишитися на рівні фантазії. Це теж нормально. І це також стосується бажань партнера.

Також коли партнер нам розповідає про якісь свої фантазії, бажання сприймати це як великий акт довіри. Якщо людина перед нами розкривається і говорить про щось дуже інтимне, це про довіру. Тому цю довіру треба поважати.

Завести звичку робити таку невеличку ревізію у своєму статевому житті. Можливо, чогось нам не вистачає. Можливо, якоїсь новизни треба додати.

Звернути увагу на свої думки, що ми думаємо про секс. Якщо в нас думки про секс негативні, це багато про що говорить. Складно розслаблятися, отримувати задоволення, якщо ми сприймаємо це або як рутину, або щось необов'язкове, або те, що нас змучило.

Ключова рекомендація, яку точно хочу дати: якщо виникають якісь проблеми в сексі, не затягувати. Чим швидше зайнятися їхнім вирішенням, тим краще буде результат. І ще рекомендація бути чесними перш за все собою.

А далі ми уже говоримо з партнером. Справді є речі, які ми можемо бути не готовими розказати партнеру, і це нормально. Ми ж не повинні бути перед нашим партнером як на сповіді, і ми маємо право на факти з нашого життя, про які ми не готові розповісти.

І я б рекомендувала дбати про загальний сексуальний розвиток пари. І якщо ми купуємо якийсь курс, або слухаємо якийсь подкаст, або читаємо книгу, старатися робити разом з партнером, бо тоді виходить дисбаланс.

І пам'ятати, що наша сексуальність розвивається. Те, що нам могло бути дивним або неприйнятним у 20 років, у 30 може бути дуже навіть цікавим.