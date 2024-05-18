Як не потрапити в ДТП: мотоциклістам дали важливі поради

В Україні водії мопедів, мотоциклів та скутерів є повноцінними учасниками дорожного руху. Тому їм також варто пам'ятати про ПДР та і дотримуватися їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульную поліцію Львівської області.
"Варто пам’ятати, що легковажність та нехтування ПДР може призвести до трагічних наслідків", - констатували в поліції.
Тому правоохоронці нагадали деякі важливі правила. А саме:
В Україні постійно трапляються ДТП за участю мотоциклів, мопедів та скутерів.
Наприклад, тільки у Львівській області за чотири місяці 2024 року в таких аваріях травмувалися 66 осіб і 5 людей загинули.
Загалом за цей період в регіоні зафіксували 58 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими за участю згаданих транспортних засобів. З них 30 ДТП з вини водіїв двоколісного транспорту.
Нагадаємо, у серпні минулого року в Сумах сталася ДТП за участю мотоцикла Loncin і автомобіля Volkswagen Golf. Один із учасників аварії загинув, ще троє постраждали. А у 2021 році в Рівненській області зіткнулися два мотоцикли. Тоді загинув 15-річний підліток.
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