Як отримати безоплатні ліки при серцево-судинних захворюваннях: відповідь НСЗУ

Програма "Доступні ліки" дозволяє пацієнтам з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою. До неї включено 229 торгових назв препаратів, серед яких 48 - безкоштовні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до лікаря, який випише електронний або паперовий рецепт. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).
Після цього з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ.
Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.
Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.
Раніше повідомлялося, що пацієнти можуть отримати "Доступні ліки" в будь-якому населеному пункті, де є аптека або аптечний пункт, що бере участь у програмі реімбурсації. Проте в НСЗУ зазначили, що іноді в певних містах або селах можуть не бути аптек, які відпускають "Доступні ліки".
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