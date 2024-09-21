UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як отримати безоплатні ліки при серцево-судинних захворюваннях: відповідь НСЗУ

Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Програма "Доступні ліки" дозволяє пацієнтам з серцево-судинними та цереброваскулярними захворюваннями отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою. До неї включено 229 торгових назв препаратів, серед яких 48 - безкоштовні.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до лікаря, який випише електронний або паперовий рецепт. В рецепті лікар вкаже міжнародну непатентовану назву препарату (МНН).

Після цього з рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова - наявність договору з НСЗУ. 

Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

Раніше повідомлялося, що пацієнти можуть отримати "Доступні ліки" в будь-якому населеному пункті, де є аптека або аптечний пункт, що бере участь у програмі реімбурсації. Проте в НСЗУ зазначили, що іноді в певних містах або селах можуть не бути аптек, які відпускають "Доступні ліки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУДоступні ліки