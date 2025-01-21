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Як оформити виплати ВПО у 2025 році: поради для тих, хто вперше переїхав

Фото: нові переселенці у 2025 році зможуть оформити виплати ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які були змушені покинути домівки через війну, можуть оформити допомогу на проживання. Такі виплати надходять щомісяця, але доступні не всім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

Розмір допомоги для внутрішньо переміщених у 2025 році становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.

Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців з березня 2025 року. Тобто всім, хто вже отримує допомогу, автоматично продовжать виплати - подавати додаткову заяву не потрібно.

Також отримати таку матеріальну допомогу можуть і українці, які щойно покинули свої домівки. Для оформлення виплати потрібно мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Оформлення допомоги для ВПО - це комплексна послуга, де заявки на допомогу та довідку ВПО подаються одночасно.

Як це зробити

Отримати довідку переселенця та подати заявку на виплати можна як онлайн, так і офлайн.

Оформити довідку в електронному варіанті можна через застосунок "Дія". Інструкція:

  • зайдіть у застосунок "Дія" та у сервісах оберіть "Послуги для ВПО" - "Допомога для ВПО";
  • вкажіть свою актуальну адресу, підтвердіть місце перебування;
  • якщо хочете подати заяву на партнера та дитину, що переїхали разом з вами, відмітьте їх дані на відповідному кроці, якщо ж ні - зареєструйтеся самостійно;
  • якщо у вас чи ваших дітей є інвалідність - позначте це у заяві;
  • для оформлення фінансової допомоги виберіть картку "єПідтримка";
  • щоб включити партнера (чоловіка/дружину) до заяви, потрібно отримати його дані та підтвердження. Зробити це можна запитом через QR-код або посиланням. У партнера є 24 год, щоб надати дані та підтвердити запит;
  • після отримання згоди від другого з партнерів перевірте, чи всі дані в заяві вказали правильно, та натисніть "Надіслати";
  • укажіть, яка допомога вам необхідна (потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці) та залиште контактні дані. 

Отримати довідку переселенця можна також особисто. Це можна зробити у відділах соціального захисту та центрах надання адміністративних послуг, які займаються ВПО. Знайти потрібний ЦНАП можна за посиланням.

Хто може отримати виплати

Головним орієнтиром для призначення виплат є дохід ВПО. Для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід сім'ї який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не більше 9 444 гривень.

​З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично нараховують найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:

  • пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 гривень;
  • людям з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;
  • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Інші сім'ї ВПО також мають право на соціальну виплату, якщо дохід родини менш ніж 9 444 гривень на людину. Але такі категорії ВПО повинні самостійно подати заяву на призначення або продовження виплат.

Раніше РБК-Україна писало, яку допомогу ВПО зможуть отримати від ООН у 2025 році.

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