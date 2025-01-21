Як оформити виплати ВПО у 2025 році: поради для тих, хто вперше переїхав

Українці, які були змушені покинути домівки через війну, можуть оформити допомогу на проживання. Такі виплати надходять щомісяця, але доступні не всім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.
Розмір допомоги для внутрішньо переміщених у 2025 році становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців з березня 2025 року. Тобто всім, хто вже отримує допомогу, автоматично продовжать виплати - подавати додаткову заяву не потрібно.
Також отримати таку матеріальну допомогу можуть і українці, які щойно покинули свої домівки. Для оформлення виплати потрібно мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Оформлення допомоги для ВПО - це комплексна послуга, де заявки на допомогу та довідку ВПО подаються одночасно.
Отримати довідку переселенця та подати заявку на виплати можна як онлайн, так і офлайн.
Оформити довідку в електронному варіанті можна через застосунок "Дія". Інструкція:
Отримати довідку переселенця можна також особисто. Це можна зробити у відділах соціального захисту та центрах надання адміністративних послуг, які займаються ВПО. Знайти потрібний ЦНАП можна за посиланням.
Головним орієнтиром для призначення виплат є дохід ВПО. Для нарахування допомоги береться до уваги сукупний дохід сім'ї який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не більше 9 444 гривень.
З 1 березня 2024 року допомогу на проживання автоматично нараховують найбільш вразливим категоріям переселенців, які не мають змоги працювати:
Інші сім'ї ВПО також мають право на соціальну виплату, якщо дохід родини менш ніж 9 444 гривень на людину. Але такі категорії ВПО повинні самостійно подати заяву на призначення або продовження виплат.
Раніше РБК-Україна писало, яку допомогу ВПО зможуть отримати від ООН у 2025 році.
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