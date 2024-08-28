Як оформити свідоцтво про смерть людини на окупованій території: пояснення юриста

Документи окупаційної влади про смерть недійсні на іншій території України

Юрист поділилася історією українки, яка звернулася за правовою допомогою у подібній ситуації. Ірина із Херсонщини майже півтора роки проживала під окупацією РФ, але через важку хворобу виїхала на лікування до Києва разом із сім'єю.

Рідна тітка жінки по материнській лінії, за якою вона здійснювала постійний догляд та піклування, відмовилася переїжджати. У червні 2024 року тітка померла у віці 94 роки.

"За фактом її смерті було видано медичне свідоцтво про смерть російського зразка, фотокопію якого жінці надіслали сусіди. Після смерті тітки окупанти розграбували будинок пані Ірини та повідомили через знайомих, що її сім’ї загрожує позбавлення волі до 10 років за російським законодавством", - розповідає Яна Северин.

Через це жінка навіть не змогла попрощатися із померлою родичкою.

З копією медичного свідоцтва про смерть російського зразка Ірина звернулася до нотаріуса, щоб подати заяву про вступ у спадщину після смерті тітки.

"Однак нотаріус відмовив їй у заведенні спадкової справи у зв’язку із відсутністю свідоцтва про смерть спадкодавця та рекомендував їй звернутися до органів РАЦС. Органи РАЦС відмовили пані Ірині у проведенні державної реєстрації смерті тітки на підставі того, що наданий документ був виданий на території, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження", - зазначає юрист.

Вона пояснює: ст. 17 закону "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" чітко визначені підстави для державної реєстрації смерті, а саме:

лікарське свідоцтво про смерть за формою № 106/о, затвердженою наказом МОЗ України № 545 від 08.08.2006 р.;

фельдшерська довідка про смерть за формою № 106-1/о, затвердженою наказом МОЗ України № 545 від 08.08.2006 року.

"Тобто для державної реєстрації смерті потрібен документ встановленої форми, виданий закладом охорони здоров`я або судово-медичною установою. Але, якщо людина помирає на тимчасово окупованій території, то документи окупаційної влади про смерть є недійсними на іншій території України", - зауважує Яна Северин.

Адвокатам вдалося допомогти Ірині швидко отримати позитивне судове рішення про встановлення факту смерті особи на окупованій території, на підставі якого вона отримала свідоцтво про смерть та відкрила спадкову справу.

Фото: Суд в Україні (gettyimages.com)

Як отримати свідоцтво про смерть на підконтрольній Україні території

Для того, щоб провести державну реєстрацію смерті та отримати свідоцтво про смерть особи, яка померла на окупованій території, потрібно звернутись до суду із відповідною заявою про встановлення факту смерті на окупованій території, отримати відповідне судове рішення та скерувати його до органів РАЦС, звертає увагу Яна Северин.

Така заява має містити відомості:

який факт заявник просить встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт.

До заяви треба додати докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідку про неможливість відновлення втрачених документів.

Доказами, що підтверджують факт смерті, можуть бути:

виписки з медичної карти амбулаторного хворого;

лікарське свідоцтво про смерть або свідоцтво про смерть, видані на окупованій території;

договір про замовлення та організацію похорону;

фотознімки з місця захоронення;

довідка про те, що неможливо відновити втрачені документи (наприклад, відмова органів РАЦС у письмовій формі);

показання свідків.

"Отже, перед зверненням до суду з відповідною заявою про встановлення факту смерті особи на окупованій території рекомендуємо першочергово отримати відмову органів РАЦС щодо державної реєстрації смерті особи у письмовій формі, зібрати докази, які підтверджують факт смерті особи на окупованій території та з дотриманням вимог цивільно-процесуального законодавства України скласти відповідну заяву про встановлення факту смерті особи на окупованій території", - зазначає адвокат.

Справи про встановлення факту смерті особи на окупованій території розглядаються судами в порядку окремого провадження з певними особливостями, які визначені в ст. 317 ЦПК України.

"Заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України може бути подана членами сім’ї померлого, їхніми представниками або іншими зацікавленими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника", - звертає увагу вона.

Заявники у такій категорії справ звільнені від сплати судового збору. Справи про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду та рішення у такій категорії справ підлягають негайному виконанню.