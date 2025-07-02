Як оформити європротокол при ДТП та нові правила: головні зміни у 2025 році

Європротокол - це спрощена процедура оформлення ДТП без участі поліції. Водії можуть заповнити повідомлення про аварію на папері або через електронний сервіс і на цьому завершити процедуру - виклик правоохоронців не потрібен.

Правоохоронці наголошують, що скористатися європротоколом можна лише за таких умов:

у ДТП брали участь лише два автомобілі;

немає потерпілих чи загиблих;

пошкоджено тільки автомобілі, без шкоди іншим об'єктам;

обидва авто застраховані за ОСЦПВ;

водії тверезі та не під дією ліків;

учасники погоджуються з обставинами ДТП.

Поліцію при цьому викликати не обов’язково. Після складання європротоколу водії можуть залишити місце аварії і не повідомляти про подію на лінії 102 чи 112.

Що змінилося у 2025 році

Починаючи з нинішнього року, скасовано ліміт суми збитків для оформлення європротоколу. При цьому максимальна страхова виплата у разі шкоди майну збільшена до 250 тисяч гривень (раніше - 160 тисяч гривень).

Заповнити європротокол можна через електронну систему. Сервіс автоматично перевірить правильність даних, попередить про помилки та надішле інформацію страховим компаніям обох водіїв і до бази МТСБУ.

Зазначимо, така процедура значно економить час і дозволяє швидко врегулювати ситуацію без виклику поліції.