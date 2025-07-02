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Як оформити європротокол при ДТП та нові правила: головні зміни у 2025 році

Середа 02 липня 2025 15:37
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Як оформити європротокол при ДТП та нові правила: головні зміни у 2025 році Фото: Як оформлити європротокол при ДТП у 2025 (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні водії можуть самостійно оформити дорожньо-транспортну пригоду без травмованих осіб - за допомогою європротоколу.

Що таке європротокол і коли його можна використати, РБК-Україна розповідає із посиланням на Патрульну поліцію Борисполя.

Європротокол - це спрощена процедура оформлення ДТП без участі поліції. Водії можуть заповнити повідомлення про аварію на папері або через електронний сервіс і на цьому завершити процедуру - виклик правоохоронців не потрібен.

Правоохоронці наголошують, що скористатися європротоколом можна лише за таких умов:

  • у ДТП брали участь лише два автомобілі;
  • немає потерпілих чи загиблих;
  • пошкоджено тільки автомобілі, без шкоди іншим об'єктам;
  • обидва авто застраховані за ОСЦПВ;
  • водії тверезі та не під дією ліків;
  • учасники погоджуються з обставинами ДТП.

Поліцію при цьому викликати не обов’язково. Після складання європротоколу водії можуть залишити місце аварії і не повідомляти про подію на лінії 102 чи 112.

Що змінилося у 2025 році

Починаючи з нинішнього року, скасовано ліміт суми збитків для оформлення європротоколу. При цьому максимальна страхова виплата у разі шкоди майну збільшена до 250 тисяч гривень (раніше - 160 тисяч гривень).

Заповнити європротокол можна через електронну систему. Сервіс автоматично перевірить правильність даних, попередить про помилки та надішле інформацію страховим компаніям обох водіїв і до бази МТСБУ.

Зазначимо, така процедура значно економить час і дозволяє швидко врегулювати ситуацію без виклику поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що влітку на дорогах зростає кількість ДТП, хоча умови здаються кращими. Основні причини - спека, яка уповільнює реакцію водіїв, слизький від гарячого асфальту покриття, колійність на дорогах, перевантаженість руху та активність двоколісного транспорту. Водіям радять бути особливо уважними, дотримуватись правил дорожнього руху і правильно гальмувати, щоб уникнути аварій у спекотний період.

Також ми розповідали, що в Україні планують змінити штрафи за перевищення швидкості - знизити допустиму "погрішність" з 20 до 10 км/год і запровадити градацію штрафів залежно від перевищення. Це пов’язано з тим, що надмірна швидкість спричиняє понад половину смертей на дорогах. Нові штрафи починаються від 340 грн за перевищення на 10 км/год і зростають до 3400 грн за перевищення на 80 км/год.

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