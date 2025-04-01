Як оформити допомогу на дитину з тяжким захворюванням без інвалідності: інструкція

Сім’ї, які виховують дітей із тяжкими захворюваннями можуть отримувати грошову допомогу, навіть без встановлення інвалідності. Процедура оформлення максимально спрощена, а подати заяву можна як у соцзахисті, так і онлайн через "Дію".

Хто може отримати допомогу

Щомісячні виплати призначаються, якщо дитина має:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;

рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне чи онкогематологічне захворювання;

дитячий церебральний параліч (ДЦП), цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)

гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;

тяжку травму;

потребу в трансплантації органа або паліативній допомозі.

Повний перелік захворювань, які дають право на отримання допомоги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1161 від 27.12.2018.

Хто може оформити виплати

Допомога призначається особі, яка доглядає за дитиною, зокрема:

одному з батьків (за їхнім вибором);

усиновлювачу;

опікуну/піклувальнику;

прийомним батькам або іншим законним представникам дитини.

Розмір допомоги

Виплати становлять два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. Станом на 2024 рік це:

від 0 до 6 років - 5126 гривень на місяць (2 × 2563 гривні);

від 6 до 18 років - 6392 гривні на місяць (2 × 3196 гривень).

Як оформити допомогу

Офлайн (через органи соцзахисту). Необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) або до уповноважених представників місцевої ради та подати такі документи:

заяву законного представника дитини (заповнюється на місці);

копію свідоцтва про народження дитини (оригінал потрібно мати при собі);

документ, що підтверджує статус усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків (за наявності);

медичну довідку про захворювання дитини, видану лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) у встановленому МОЗ порядку;

паспорт заявника (ID-карта);

IBAN банківського рахунку для отримання виплат (або реквізити для виплати через "Укрпошту").

Онлайн (через портал "Дія"):

перейти на сайт diia.gov.ua у розділ: Каталог послуг - Пенсії, пільги та допомога - Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

натиснути "Подати заяву" та авторизуватися;

вказати інформацію про дитину та спосіб отримання виплат;

завантажити скан-копію медичної довідки ЛКК;

за необхідності додати інші документи (свідоцтво про народження, рішення суду про усиновлення, документ про опіку тощо);

підписати заяву КЕП (кваліфікованим електронним підписом) або "Дія.Підписом" та відправити;

очікувати сповіщення про розгляд у особистому кабінеті "Дії" та на електронну пошту.

Терміни розгляду та виплат

Заява розглядається до 10 календарних днів. Виплата призначається з дати подання заяви. Термін виплат - 6 місяців.

Щоб продовжити допомогу, потрібно подати нову заяву та оновлену медичну довідку ЛКК не пізніше ніж через місяць після завершення виплат. Якщо дитині встановлять інвалідність, виплати припиняються з дня встановлення статусу.