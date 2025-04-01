Як оформити допомогу на дитину з тяжким захворюванням без інвалідності: інструкція

Держава надає фінансову підтримку сім’ям, у яких є діти з тяжкими захворюваннями. Важливо, що отримати цю допомогу можна навіть без статусу дитини з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Сім’ї, які виховують дітей із тяжкими захворюваннями можуть отримувати грошову допомогу, навіть без встановлення інвалідності. Процедура оформлення максимально спрощена, а подати заяву можна як у соцзахисті, так і онлайн через "Дію".
Щомісячні виплати призначаються, якщо дитина має:
Повний перелік захворювань, які дають право на отримання допомоги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1161 від 27.12.2018.
Допомога призначається особі, яка доглядає за дитиною, зокрема:
Виплати становлять два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. Станом на 2024 рік це:
Офлайн (через органи соцзахисту). Необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) або до уповноважених представників місцевої ради та подати такі документи:
Онлайн (через портал "Дія"):
Заява розглядається до 10 календарних днів. Виплата призначається з дати подання заяви. Термін виплат - 6 місяців.
Щоб продовжити допомогу, потрібно подати нову заяву та оновлену медичну довідку ЛКК не пізніше ніж через місяць після завершення виплат. Якщо дитині встановлять інвалідність, виплати припиняються з дня встановлення статусу.
Раніше РБК-Україна розповідало, як подати заяву та оформити державну допомогу при усиновленні дитини в Україні. Усиновлювачі мають право на отримання фінансової підтримки від держави, розмір і графік виплат якої аналогічні тим, що надаються при народженні дитини.
Також ми писали, що у 2025 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні зможуть отримувати допомогу від держави. Передбачені виплати для малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, дітей та безробітних ВПО. Також діятимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг та соціальні програми підтримки.
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