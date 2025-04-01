Як оформити допомогу на дитину з тяжким захворюванням без інвалідності: інструкція
Держава надає фінансову підтримку сім’ям, у яких є діти з тяжкими захворюваннями. Важливо, що отримати цю допомогу можна навіть без статусу дитини з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Сім’ї, які виховують дітей із тяжкими захворюваннями можуть отримувати грошову допомогу, навіть без встановлення інвалідності. Процедура оформлення максимально спрощена, а подати заяву можна як у соцзахисті, так і онлайн через "Дію".
Хто може отримати допомогу
Щомісячні виплати призначаються, якщо дитина має:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;
- рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне чи онкогематологічне захворювання;
- дитячий церебральний параліч (ДЦП), цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)
- гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;
- тяжку травму;
- потребу в трансплантації органа або паліативній допомозі.
Повний перелік захворювань, які дають право на отримання допомоги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1161 від 27.12.2018.
Хто може оформити виплати
Допомога призначається особі, яка доглядає за дитиною, зокрема:
- одному з батьків (за їхнім вибором);
- усиновлювачу;
- опікуну/піклувальнику;
- прийомним батькам або іншим законним представникам дитини.
Розмір допомоги
Виплати становлять два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. Станом на 2024 рік це:
- від 0 до 6 років - 5126 гривень на місяць (2 × 2563 гривні);
- від 6 до 18 років - 6392 гривні на місяць (2 × 3196 гривень).
Як оформити допомогу
Офлайн (через органи соцзахисту). Необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) або до уповноважених представників місцевої ради та подати такі документи:
- заяву законного представника дитини (заповнюється на місці);
- копію свідоцтва про народження дитини (оригінал потрібно мати при собі);
- документ, що підтверджує статус усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків (за наявності);
- медичну довідку про захворювання дитини, видану лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) у встановленому МОЗ порядку;
- паспорт заявника (ID-карта);
- IBAN банківського рахунку для отримання виплат (або реквізити для виплати через "Укрпошту").
Онлайн (через портал "Дія"):
- перейти на сайт diia.gov.ua у розділ: Каталог послуг - Пенсії, пільги та допомога - Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- натиснути "Подати заяву" та авторизуватися;
- вказати інформацію про дитину та спосіб отримання виплат;
- завантажити скан-копію медичної довідки ЛКК;
- за необхідності додати інші документи (свідоцтво про народження, рішення суду про усиновлення, документ про опіку тощо);
- підписати заяву КЕП (кваліфікованим електронним підписом) або "Дія.Підписом" та відправити;
- очікувати сповіщення про розгляд у особистому кабінеті "Дії" та на електронну пошту.
Терміни розгляду та виплат
Заява розглядається до 10 календарних днів. Виплата призначається з дати подання заяви. Термін виплат - 6 місяців.
Щоб продовжити допомогу, потрібно подати нову заяву та оновлену медичну довідку ЛКК не пізніше ніж через місяць після завершення виплат. Якщо дитині встановлять інвалідність, виплати припиняються з дня встановлення статусу.
Раніше РБК-Україна розповідало, як подати заяву та оформити державну допомогу при усиновленні дитини в Україні. Усиновлювачі мають право на отримання фінансової підтримки від держави, розмір і графік виплат якої аналогічні тим, що надаються при народженні дитини.
Також ми писали, що у 2025 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні зможуть отримувати допомогу від держави. Передбачені виплати для малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, дітей та безробітних ВПО. Також діятимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг та соціальні програми підтримки.
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