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Як оформити допомогу на дитину з тяжким захворюванням без інвалідності: інструкція

Вівторок 01 квітня 2025 15:04
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Як оформити допомогу на дитину з тяжким захворюванням без інвалідності: інструкція Фото: Допомога на дитину з тяжким захворюванням (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Держава надає фінансову підтримку сім’ям, у яких є діти з тяжкими захворюваннями. Важливо, що отримати цю допомогу можна навіть без статусу дитини з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Сім’ї, які виховують дітей із тяжкими захворюваннями можуть отримувати грошову допомогу, навіть без встановлення інвалідності. Процедура оформлення максимально спрощена, а подати заяву можна як у соцзахисті, так і онлайн через "Дію".

Хто може отримати допомогу

Щомісячні виплати призначаються, якщо дитина має:

  • тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;
  • рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне чи онкогематологічне захворювання;
  • дитячий церебральний параліч (ДЦП), цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)
  • гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;
  • тяжку травму;
  • потребу в трансплантації органа або паліативній допомозі.

Повний перелік захворювань, які дають право на отримання допомоги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1161 від 27.12.2018.

Хто може оформити виплати

Допомога призначається особі, яка доглядає за дитиною, зокрема:

  • одному з батьків (за їхнім вибором);
  • усиновлювачу;
  • опікуну/піклувальнику;
  • прийомним батькам або іншим законним представникам дитини.

Розмір допомоги

Виплати становлять два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. Станом на 2024 рік це:

  • від 0 до 6 років - 5126 гривень на місяць (2 × 2563 гривні);
  • від 6 до 18 років - 6392 гривні на місяць (2 × 3196 гривень).

Як оформити допомогу

Офлайн (через органи соцзахисту). Необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) або до уповноважених представників місцевої ради та подати такі документи:

  • заяву законного представника дитини (заповнюється на місці);
  • копію свідоцтва про народження дитини (оригінал потрібно мати при собі);
  • документ, що підтверджує статус усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків (за наявності);
  • медичну довідку про захворювання дитини, видану лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) у встановленому МОЗ порядку;
  • паспорт заявника (ID-карта);
  • IBAN банківського рахунку для отримання виплат (або реквізити для виплати через "Укрпошту").

Онлайн (через портал "Дія"):

  • перейти на сайт diia.gov.ua у розділ: Каталог послуг - Пенсії, пільги та допомога - Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • натиснути "Подати заяву" та авторизуватися;
  • вказати інформацію про дитину та спосіб отримання виплат;
  • завантажити скан-копію медичної довідки ЛКК;
  • за необхідності додати інші документи (свідоцтво про народження, рішення суду про усиновлення, документ про опіку тощо);
  • підписати заяву КЕП (кваліфікованим електронним підписом) або "Дія.Підписом" та відправити;
  • очікувати сповіщення про розгляд у особистому кабінеті "Дії" та на електронну пошту.

Терміни розгляду та виплат

Заява розглядається до 10 календарних днів. Виплата призначається з дати подання заяви. Термін виплат - 6 місяців.

Щоб продовжити допомогу, потрібно подати нову заяву та оновлену медичну довідку ЛКК не пізніше ніж через місяць після завершення виплат. Якщо дитині встановлять інвалідність, виплати припиняються з дня встановлення статусу.

Раніше РБК-Україна розповідало, як подати заяву та оформити державну допомогу при усиновленні дитини в Україні. Усиновлювачі мають право на отримання фінансової підтримки від держави, розмір і графік виплат якої аналогічні тим, що надаються при народженні дитини.​

Також ми писали, що у 2025 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні зможуть отримувати допомогу від держави. Передбачені виплати для малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, дітей та безробітних ВПО. Також діятимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг та соціальні програми підтримки.

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