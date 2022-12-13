Як обійтися без автозапчастин з Європи?

Зараз велика кількість автомобілістів змушені замовляти запчастини до авто з Європи. Тим не менш, такий метод апгрейду або ремонту власного транспортного засобу є прийнятним не для всіх. Декого не влаштовують занадто високі ціни або ж інші суб'єктивні чинники. Але варто пам'ятати, що європейські постачальники автомобільних комплектуючих не є монополістами у цій сфері. Внаслідок цього можна розглянути альтернативні способи придбання автозапчастин, у яких не будуть задіяні європейські країни.

Переваги придбання автомобільних запчастин на американському ринку

На перший погляд здається, що суто з логістичної точки зору закуповувати автозапчастини з США буде значно дорожче, ніж з Європи. Втім, сучасні системи для оплати товару та міжнародні поштові служби нівелюють будь-яку різницю в ціні. Крім того, вартість запчастин буде нижчою ще й внаслідок чинників, які формують її на внутрішньому американському ринку. Варто взяти до уваги також наступні переваги:

Широкий асортимент із лояльною до замовника ціновою політикою та зручними алгоритмами підбору деталей. Ринок настільки насичений комплектуючими на будь-який смак, шо крім американських деталей можна також знайти запчастини з Японії та Європи за більш прийнятними цінами. Оперативна доставка. Міжнародні логістичні компанії піклуються про свою репутацію, тому зазвичай за часовими рамками доставка потрібної деталі не перевищує декількох тижнів. В той же час, замовлення потрібної деталі на місцевій станції техобслуговування часто не може похвалитись такою ж оперативністю. Сезони знижок. У період національних свят можна придбати потрібну деталь значно вигідніше. Часто у такий проміжок часу вартість найбільш затребуваних комплектуючих здатна втрачати до 80%. Гарантована висока якість товару. Наявність ліцензії безпосередньо від виробника є найбільш красномовним підтвердженням того, що замовник отримує висококласний продукт.

Ці чинники роблять американський ринок доволі прийнятним для того, хто має намір відмовитись від автозапчастин з Європи. Саме тому цю альтернативу варто розглянути. Ба більше, існує безліч онлайн-платформ, де можна без зайвих зусиль знайти та одразу замовити потрібну деталь в декілька кліків.

Втім, внаслідок мовного бар'єру для багатьох автомобілістів пряме замовлення з американських торгівельних платформ може бути ускладнено. У таких випадках на допомогу завжди може прийти внутрішній ринок. Кожен великий постачальник піклується про власну репутацію, а отже, з купівлею потрібного обладнання проблем не виникне.

Чому японський ринок автозапчастин також можна розглянути, в якості заміни європейського

Крім американського ринку у якості додаткового джерела отримання автомобільних запчастин можна розглянути японський. Автомобілі від виробників з «Країни сходу Сонця» користуються великим попитом, внаслідок надзвичайно вигідного співвідношення між ціною та якістю. Подібний підхід прийнятний і до автомобільних комплектуючих. Придбання автомобільних запчастин з Японії має наступні переваги:

Прийнятна ціна. Ситуація склалась таким чином, що більшість японських автозапчастин, наразі представлених на ринку, є контрактними. Це дозволяє придбати їх максимально вигідно, не переплачуючи за назву бренду. Широкий асортимент. Навіть вживані автозапчастини з Японії відрізняються відмінною якістю, оскільки деталі часто замінюються не за фактом виходу з ладу, а виключно внаслідок вимог виробника. Через це знайти навіть специфічну комплектуючу можна без зайвих проблем. Гарний стан. В силу високої якості доріг автозапчастини практично не зношуються «в нуль». Через це можна завжди розраховувати на відповідність потрібним стандартам.

Неважко здогадатися, що країни Європи не є єдиним джерелом швидкого отримання якісних автомобільних запчастин. Варто лише обрати собі географічну зону до душі.