Як Мудрик "Челсі" в півфінал Кубка ліги самотужки витягнув: відео

Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

"Челсі" – "Ньюкасл" – 1:1 (пенальті – 4:2)

Голи: Мудрик, 90+2 – Вілсон, 16

Українець розпочав матч на лаві запасних. Натомість "сороки" зуміли забити швидкий м'яч. На 16-й хвилині Вілсон підстеріг помилку оборонця і холоднокровно розібрався з голкіпером у межах штрафного майданчика.

Мудрик вийшов на поле в другому таймі. На 78-й хвилині вінгер замінив англійця Стерлінга. І саме український джокер у рукаві Маурісіо Почеттіно вистрілив. У доданий арбітром час Мудрик зреагував на невдалий прийом Тріпп'єра у власній карній зоні та проштовхнув м'яч під дальню стійку.

Довелося командам перейти до серії одинадцятиметрових. Там лідер "Ньюкасла" Тріпп'єр схибив ще раз, відправивши м'яч повз ворота. Його заспів підтримав і Рітчі, який не зміг переграти резервіста Петровіча. Тож влучний удар Мудрика з позначки виявився вирішальним.

Путівки в півфінал також завоювали столичний "Фулхем" і "Мідлсбро". Четвертий учасник передостанньої стадії змагань визначиться в середу, коли на "Енфілді" зустрінуться "Ліверпуль" і лондонський "Вест Хем". Після фінального свистка там проведуть жеребкування.