Як Мудрик "Челсі" в півфінал Кубка ліги самотужки витягнув: відео

Лондонський "Челсі" здобув вольову перемогу над "Ньюкаслом" у 1/4 фіналу Кубка англійської ліги з пізнім голом зірки збірної України Михайла Мудрика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу
"Челсі" – "Ньюкасл" – 1:1 (пенальті – 4:2)
Голи: Мудрик, 90+2 – Вілсон, 16
Українець розпочав матч на лаві запасних. Натомість "сороки" зуміли забити швидкий м'яч. На 16-й хвилині Вілсон підстеріг помилку оборонця і холоднокровно розібрався з голкіпером у межах штрафного майданчика.
Мудрик вийшов на поле в другому таймі. На 78-й хвилині вінгер замінив англійця Стерлінга. І саме український джокер у рукаві Маурісіо Почеттіно вистрілив. У доданий арбітром час Мудрик зреагував на невдалий прийом Тріпп'єра у власній карній зоні та проштовхнув м'яч під дальню стійку.
Довелося командам перейти до серії одинадцятиметрових. Там лідер "Ньюкасла" Тріпп'єр схибив ще раз, відправивши м'яч повз ворота. Його заспів підтримав і Рітчі, який не зміг переграти резервіста Петровіча. Тож влучний удар Мудрика з позначки виявився вирішальним.
Путівки в півфінал також завоювали столичний "Фулхем" і "Мідлсбро". Четвертий учасник передостанньої стадії змагань визначиться в середу, коли на "Енфілді" зустрінуться "Ліверпуль" і лондонський "Вест Хем". Після фінального свистка там проведуть жеребкування.
До слова, раніше Довбик повернув "Жирону" на вершину Ла Ліги дублем проти "Алавеса".
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