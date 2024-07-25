Як можуть карати підлітків за порушення законів: пояснення юриста

Покарання підлітків за адміністративні правопорушення

Відповідно до законодавства, підлітків віком від 16 до 18 років за адміністративне правопорушення в Україні можуть карати такими заходами впливу:

зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого

попередження

догана або сувора догана

передача неповнолітнього під нагляд батькам (особам, які їх замінюють), або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу (за їх згодою), або окремим громадянам (на їх прохання)

Адміністративній відповідальності на загальних підставах особи віком від 16 до 18 років підлягають за вчинення певних адміністративних правопорушень:

незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

дрібне викрадення чужого майна

жорстоке поводження з тваринами тощо

"З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника, до зазначених осіб замість адміністративного стягнення можуть бути застосовані перелічені вище заходи впливу", - розповів юрист.

Водночас, за його словами, це не стосується такого адміністративного правопорушення, як злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.

Чи несуть підлітки кримінальну відповідальність

Буліменко розповів, що найчастіше неповнолітніми особами в Україні вчиняються такі адміністративні правопорушення, як дрібне викрадення чужого майна, дрібне хуліганство тощо.

Юрист уточнив, що кримінальну відповідальність несуть особи, яким на момент вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років.

Однак із цього правила є винятки: кримінальну відповідальність за вчинення деяких кримінальних правопорушень (умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження тощо) несуть особи у віці від 14 до 16 років.

Як держава захищає дітей і підлітків

Згідно із законом України "Про охорону дитинства", дитина є особою віком до 18 років (повноліття) - якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

При цьому держава здійснює захист дитини від: