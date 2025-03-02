Як Європа може змусити Трампа переглянути політику щодо України: думка експерта

Президент США Дональд Трамп може змінити риторику щодо України, якщо Європа посилить оборонку та інвестує в закупівлю зброї для США. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Україна стратегічно стає сильнішою.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.
Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що Дональд Трамп може переглянути своє ставлення до України, якщо Європа інвестує в оборонну промисловість і надасть США 100 мільярдів доларів на закупівлю зброї.
За його словами, Трамп утримується від прямих звинувачень Путіна, оскільки хоче виступати посередником у переговорах. Водночас він намагається знайти слабкі місця у позиції України, проте Вашингтон недооцінює її силу.
Загородній наголосив, що ситуація на фронті змінюється на користь України, а російські війська зазнають дедалі більших втрат.
"Україна стратегічно стає сильнішою, я бачу зведення з фронту, росіяни захлинаються і не так все добре у них. Далі буде ще гірше для них. Тому ми повинні в першу чергу дбати про власне виробництво." - заявив політтехнолог.
Він підкреслив, що ключовим пріоритетом для України має бути розвиток власного оборонного виробництва.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав Білий дім 28 лютого. Там він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Однак під час розмови між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла напружена суперечка щодо війни та нібито "невдячності" України.
Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що перспектива мирної угоди щодо війни в Україні залишається невизначеною, і очікує подальших кроків від президента Володимира Зеленського.
Водночас Великобританія та Франція разом із, ймовірно, ще кількома країнами працюватимуть над планом врегулювання ситуації в Україні. Лідер британської опозиції Кір Стармер заявив, що після переговорів із Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном досягнуто домовленості про спільну роботу над планом припинення бойових дій.
Після узгодження цей план буде представлено США.