Як Європа може змусити Трампа переглянути політику щодо України: думка експерта

Президент США Дональд Трамп може змінити риторику щодо України, якщо Європа посилить оборонку та інвестує в закупівлю зброї для США. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Україна стратегічно стає сильнішою.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.

Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що Дональд Трамп може переглянути своє ставлення до України, якщо Європа інвестує в оборонну промисловість і надасть США 100 мільярдів доларів на закупівлю зброї.

За його словами, Трамп утримується від прямих звинувачень Путіна, оскільки хоче виступати посередником у переговорах. Водночас він намагається знайти слабкі місця у позиції України, проте Вашингтон недооцінює її силу.

Загородній наголосив, що ситуація на фронті змінюється на користь України, а російські війська зазнають дедалі більших втрат.

"Україна стратегічно стає сильнішою, я бачу зведення з фронту, росіяни захлинаються і не так все добре у них. Далі буде ще гірше для них. Тому ми повинні в першу чергу дбати про власне виробництво." - заявив політтехнолог.

Він підкреслив, що ключовим пріоритетом для України має бути розвиток власного оборонного виробництва.