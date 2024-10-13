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Як дізнатися свій вакцинальний статус: пояснення МОЗ

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За останні 50 років вакцинація допомогла врятувати 154 мільйони життів. Проте, останнім часом спостерігається тривожна тенденція - знижується рівень планових щеплень як в Україні, так і в усьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Коли дорослі або діти пропускають планові щеплення згідно з календарем вакцинації, ризик зараження інфекційними хворобами значно зростає. Серед цих небезпечних хвороб є дифтерія, кашлюк та правець, від яких можна було б захиститися за допомогою вакцин.

Згідно з національним календарем щеплень, діти до 16 років повинні отримати обов'язкові щеплення від десяти небезпечних захворювань, серед яких є дифтерія, правець та кашлюк.

Як перевірити свою історію щеплень?

Перегляньте свою медичну картку, щоб з’ясувати, чи є в ній записи про проведені щеплення. Якщо самостійно знайти інформацію не вдається, зверніться до сімейного лікаря. Він допоможе відновити вашу історію вакцинації, перевіривши медичні документи.

Через війну багато людей змушені змінювати місце проживання, і не всі мають доступ до своєї медичної документації, щоб підтвердити вакцинальний статус себе або своїх дітей. Для внутрішньо переміщених осіб Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я розробили рекомендації, як отримати необхідні дані щодо вакцинації

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, де купити вакцину від грипу і скільки вона коштує у Києві.

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Мінстерство охорони здоров'я України