Як бізнесу перейти на власну генерацію: покроковий алгоритм, фінансування та окупність

СПЕЦПРОЄКТ 23.07.2026

Через ризики в енергосистемі автономність стала умовою виживання бізнесу. Постійна заправка генераторів "вимиває" обігові кошти, тому значно вигіднішою є комплексна енергомодернізація. Сьогодні власна генерація – це стратегічна інвестиція, яка захищає компанії від простоїв і гарантує роботу 24/7.

РБК-Україна разом з АТ "ОТП БАНК" та YASNO публікує чіткий алгоритм переходу на автономність. Ми пояснюємо, як залучити пільгові кредити “5-7-9%”, прорахувати реальну окупність та впровадити готові технічні рішення під ключ.

КРОК 1: АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ТА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ

Успішна енергомодернізація починається з правильної стратегії, а не з випадкового вибору обладнання. Бізнесу важливо спершу проаналізувати профіль споживання, спроєктувати систему як єдиний комплекс і одразу передбачити інтеграцію цифрових платформ управління. АТ "ОТП БАНК" фінансує всі основні технології розподіленої генерації – сонячні станції, системи накопичення енергії, газотурбінні та газопоршневі електростанції, когенераційні установки й вітрову генерацію. Це дає бізнесу можливість обрати рішення, яке найкраще відповідає специфіці підприємства та його енергетичним потребам: Ритейл. Найкраще працює модель, яка поєднує сонячну станцію, накопичувачі та систему управління енергією (EMS) для покриття денного навантаження і зниження пікових витрат.

Найкраще працює модель, яка поєднує сонячну станцію, накопичувачі та систему управління енергією (EMS) для покриття денного навантаження і зниження пікових витрат. Агросектор. До базової моделі логічно додається біогаз, що відкриває шлях до майже повної автономної роботи підприємства.

До базової моделі логічно додається біогаз, що відкриває шлях до майже повної автономної роботи підприємства. Промислове виробництво. Найефективнішим вибором стає когенерація разом із накопиченням та автоматизованими системами управління. Саме за таким принципом працюють і технічні партнери ОТП БАНК, зокрема YASNO: перш ніж підбирати обладнання, вони аналізують профіль споживання конкретного підприємства й пропонують рішення під його специфіку.

КРОК 2: МАТЕМАТИКА АВТОНОМНОСТІ ТА РОЗРАХУНОК ОКУПНОСТІ

“Основний підхід більшості компаній полягає в оцінюванні інвестицій в генерацію лише через пряме порівняння вартості обладнання та економії на електроенергії. Насправді сьогодні бізнес має враховувати значно ширший перелік факторів. Передусім – це вартість простою. Для багатьох виробництв, логістичних центрів чи ритейлу навіть кілька годин відсутності електроенергії можуть означати втрату клієнтів і, відповідно, прямі фінансові втрати", – говорить керівник проєктів та програм продажів енергетичних продуктів АТ “ОТП БАНК” Руслан Дорошенко. Сучасний підхід до оцінки окупності від ОТП БАНК включає економію на купівлі електроенергії з мережі, уникнення втрат через простої та прогнозованість витрат на роки вперед. Додатковим чинником є потенційний дохід від продажу електроенергії, якщо її частина віддається в мережу. ОТП БАНК має розширену мережу технічних партнерів, які прораховують математику проєктів ще на етапі планування угоди. Економіка основних технологічних рішень виглядає так: Собівартість енергії від СЕС в рази нижча за ринкову, а окупність проєктів не перевищує 3-3,5 роки. Враховуючи термін служби обладнання у 25-30 років, це можливість на десятиліття зафіксувати витрати й не залежати від зростання тарифів.

в рази нижча за ринкову, а окупність проєктів не перевищує 3-3,5 роки. Враховуючи термін служби обладнання у 25-30 років, це можливість на десятиліття зафіксувати витрати й не залежати від зростання тарифів. Когенераційні установки мають дещо більшу собівартість порівняно з СЕС, але одночасно виробляють і електрику, і тепло. Це забезпечує подвійну економію для підприємств із постійною потребою в тепловій енергії, а середня окупність становить близько 4 років або менше. Після завершення періоду окупності компанія отримує безкоштовний ресурс, а інвестиція перетворюється на джерело постійної економії та довгострокової конкурентної переваги.

КРОК 3: ЗАЛУЧЕННЯ ПІЛЬГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА КЕШБЕКІВ

В ОТП БАНК сформовані комфортні умови входу в енергетичні проєкти через комбінацію державних та міжнародних фінансових інструментів: Гранти та кешбеки від ЄБРР. Дозволяють компаніям повернути значну частину вкладених коштів – аж до 30% від вартості інвестицій після успішного запуску та верифікації показників енергоефективності (донором грантових коштів по програмі виступає Європейський Союз).

Дозволяють компаніям повернути значну частину вкладених коштів – аж до 30% від вартості інвестицій після успішного запуску та верифікації показників енергоефективності (донором грантових коштів по програмі виступає Європейський Союз). Програма "5-7-9%". Державна підтримка, яка мінімізує вартість залученого кредитного ресурсу. Її можна ефективно поєднувати з кешбеками від ЄБРР в межах одного проєкту.

Державна підтримка, яка мінімізує вартість залученого кредитного ресурсу. Її можна ефективно поєднувати з кешбеками від ЄБРР в межах одного проєкту. Програма "Фінансова державна підтримка проєктів у сфері розподіленої генерації". Передбачає можливість отримати фінансування на суму до 25 млн євро в еквіваленті під ставку 10% річних для реалізації проєктів у сфері розподіленої генерації.

Передбачає можливість отримати фінансування на суму до 25 млн євро в еквіваленті під ставку 10% річних для реалізації проєктів у сфері розподіленої генерації. Субсидована ставка до 0%. Спільні партнерські програми банку з постачальниками обладнання дозволяють зменшити відсоткову ставку до нуля на перші місяці дії угоди. Банк оцінює проєкти комплексно, де позитивне рішення залежить від фінансового здоров’я бізнесу. Фінансові аналітики зважають на чотири ключові фактори: Прибутковість підприємства. Стабільний позитивний фінансовий результат підтверджує здатність компанії обслуговувати борг без шкоди для операційної діяльності. Достатність грошового потоку. Наявність фінансової "подушки" для регулярної сплати тіла кредиту та відсотків навіть у разі сезонних коливань виручки. Загальний тренд та динаміка продажів. Банк аналізує відсутність різких спадів та прозору логіку зростання бізнесу. Маржинальність. Відображає загальну ефективність управління процесами підприємства. Для сонячних станцій критичними є розрахунки генерації, для когенерації – стабільне забезпечення паливом та економіка виробництва тепла. Банк активно рухається до ширшого використання проєктного фінансування, де ключовою заставою виступає майбутній грошовий потік самого енергетичного об'єкта.

КРОК 4: ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ ТА РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ ENERGY MANAGEMENT

Встановлення сонячної електростанції чи системи накопичення енергії саме по собі не гарантує максимальної ефективності. Найкращих результатів бізнес досягає тоді, коли всі енергетичні активи працюють як єдина система та автоматично реагують на зміни споживання, генерації й ринкових умов. Саме тому сьогодні ключовим елементом енергонезалежності стає інтеграція трьох компонентів: власної генерації, систем накопичення енергії (BESS) та цифрової системи управління енергоресурсами (EMS). Генерація покриває частину або весь поточний попит, батареї забезпечують резервне живлення та допомагають згладжувати пікові навантаження, а EMS виконує роль єдиного центру управління, який у режимі реального часу аналізує дані та координує роботу всіх елементів. Для таких завдань YASNO розробив власну систему енергоменеджменту YASNO Power EMS. Вона дозволяє підприємствам не лише контролювати споживання та генерацію, а й автоматично обирати найвигідніший сценарій використання енергоресурсів залежно від виробничих потреб і ринкової ситуації. Серед ключових переваг YASNO Power EMS: повна українська локалізація;

інтуїтивно зрозумілий та гнучкий інтерфейс;

прозорий і математично підтверджений економічний ефект;

інтеграція з енергетичним ринком України для оптимізації витрат. Завдяки впровадженню EMS бізнес отримує не лише додатковий контроль над енергоспоживанням, а й підвищує стійкість операційної діяльності. Система автоматично заміщує дорожчу мережеву електроенергію власною генерацією або накопиченою енергією, допомагає уникати зайвих витрат у години пікового навантаження та скорочує термін окупності інвестицій у енергетичну інфраструктуру. У результаті підприємство отримує вищий рівень енергонезалежності, прогнозованість витрат та безперервність бізнес-процесів.

КРОК 5: РЕАЛЬНИЙ КЕЙС ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ ВІД YASNO

Команда YASNO реалізувала багато проєктів, але кожен має свої особливості і вирішує різні потреби бізнесів. Для прикладу можна розглянути проєкт, який реалізували для тваринного комплексу. “До нас звернувся власник тваринного комплексу. Він прагнув зменшити чек за електроенергію. Але також хотів вирішити питання з низькою напругою в мережі", – розповідають у YASNO. Технологічні експерти провели комплексний аналіз годинного профілю споживання об'єкта та запропонували оптимальну інженерну модель. Це складне технічне завдання вдалось ефективно вирішити завдяки проєктуванню та встановленню сучасної дахової сонячної електростанції. Фахівці YASNO провели повний цикл робіт під ключ і змонтували безпосередньо на підприємстві 432 сонячні панелі. Загальна капітальна вартість впровадження цього масштабного енергетичного проєкту склала близько 5 млн грн. При цьому інвестиція продемонструвала високу фінансову ефективність та стрімке повернення вкладеного капіталу з перших днів експлуатації. Тільки за результатами першого року роботи станції підприємству вдалось зекономити 1,78 млн грн на купівлі дорогого мережевого ресурсу. Ще один масштабний приклад – кейс меблевої фабрики VIP-MASTER із Білої Церкви. Підприємство має штат зі 101 працівника, працює за європейськими стандартами без прив'язки до сезону та активно веде зовнішньоекономічну діяльність. Для забезпечення автономності виробництва фахівці YASNO спроєктували та побудували тут потужну дахову СЕС на 915 сонячних панелей, а фінансовим партнером проєкту виступив ОТП БАНК. Загальна сума фінансування склала 7,49 млн грн, а прогнозований термін окупності інвестицій становить 3-3,5 роки. Для лідера українського ринку з великим виробництвом запуск такої потужної станції від YASNO кардинально знизив частку енерговитрат у собівартості продукції. Подібно до попереднього кейсу, ця інвестиція зафіксувала витрати компанії на роки вперед і перетворила власну сонячну генерацію на довгострокову конкурентну перевагу для роботи на внутрішньому та експортному ринках. Варто зауважити, що разом із фінансовими інструментами ОТП БАНК бізнес може скористатися сервісними моделями від YASNO, які дозволяють реалізувати енергетичні проєкти з мінімальними початковими витратами або без власних капітальних вкладень. Сонце-контракт від YASNO – СЕС за 0 грн. У такому випадку команда YASNO монтує станцію безкоштовно, підприємство купує автономну енергію зі знижкою, а після завершення контракту вся інфраструктура переходить у повну власність клієнта.

У такому випадку команда YASNO монтує станцію безкоштовно, підприємство купує автономну енергію зі знижкою, а після завершення контракту вся інфраструктура переходить у повну власність клієнта. ЕСКО-контракт. Бізнес вносить перший внесок від 20%, а енергосервісна компанія YASNO повністю інвестує власні кошти в проєктування та закупівлю обладнання, а бізнес розраховується за рахунок зменшення рахунків за електрику.

ПАРТНЕРСТВО ЯК КЛЮЧ ДО ЦІЛІСНОГО РІШЕННЯ