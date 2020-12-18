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Johnson & Johnson запустила финальные испытания COVID-вакцины

Автор: Андрей Козловский

Американская корпорация Johnson & Johnson запустила в полном объеме финальные испытания своей вакцины от коронавируса. Ожидается, что первые промежуточные результаты исследования будут доступны до конца января 2021 года.

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Об этом сообщается на сайте компании.

"Третья фаза ключевого масштабного исследования в нескольких странах однокомпонентной вакцины-кандидата от COVID-19 производства Janssen полностью запущена и включает около 45 тысяч участников", - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 среди населения в странах, где проводится испытание, такое количество участников будет достаточно для получения необходимых данных.

Напомним, ранее в компании Johnson & Johnson заявили, что их вакцина против коронавируса будет стоить меньше чем 10 долларов.

Также РБК-Украина писало, что вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность.

Кроме того, британская компания Аstrazeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса. Согласно исследованиям, она эффективна на 70%.

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