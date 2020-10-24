Johnson & Johnson возобновила тестирование вакцины после болезни участника испытаний

Компания Johnson & Johnson возобновила тестирование вакцины от коронавируса. Ранее оно было приостановлено после болезни у одного участника испытаний.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, Управление по санитарному надзору США установило, что участник клинических испытаний вакцины перенес инсульт 12 октября, после того, как получил вакцину.

При этом специалисты не обнаружили никакой связи с тем, что препарат мог спровоцировать инсульт. Поэтому компании рекомендовали продолжить испытания.

Сейчас испытания вакцины находятся на финальном третьем этапе. В испытаниях берут участие 60 тысяч добровольцев. Ожидается, что вакцина будет готова к началу 2021 года.

Отметим, 13 октября стало известно, что Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. Компания также заключила контракт с Евросоюзом на поставку вакцины.

Также РБК-Украина писало, что фармацевтическая компания Eli Lilly также приостановила испытания лекарств от коронавируса с помощью антител из-за возможных проблем с безопасностью.

Ранее в ВОЗ не исключили, что вакцину от коронавируса смогут использовать уже в этом году.