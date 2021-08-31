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Johnson & Johnson провалила клинические испытания вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке

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США , Вторник 31 августа 2021 20:54
Johnson & Johnson провалила клинические испытания вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке Фото: Johnson & Johnson провалила клинические испытания вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Johnson & Johnson провалила вторую фазу клинических испытаний вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке. Сейчас эффективность препарата немного превышает 25%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в испытаниях принимали участие 2600 женщин, проживающих в пяти странах ЮАР, где было выявлено 60% новых случаев заражения в прошлом году. 63 участницы, получившие плацебо и 51, получавшая вакцину - заразились ВИЧ-инфецией. Сейчас эффективность препарата составляет 25,2%, однако компания продолжит исследования.

Также Johnson & Johnson продолжит изучать эффективность вакцины среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами, или же трансгендерами. Эти испытания проходят на территории Северной и Южной Америки и Европы и завершатся в марте 2024 года.

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