Johnson & Johnson отозвала заявку на одобрение своей вакцины в Индии

Указано, что заявка была отозвана после того, как компания столкнулась с проблемами поставки вакцин в Индию.

Однако еще вчера Johnson & Johnson сообщала, что ведет переговоры с правительством Индии об экстренном одобрении ее вакцины.

Указано, что в мае Индия отменила местные испытания препаратов, которые "хорошо себя зарекомендовали" таким образом пытаясь ускорить их внедрение.

В Министерстве здравоохранения Индии заявили, что была сформирована группа для взаимодействия с производителями вакцин.

"Группа находится в постоянном диалоге с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson для обсуждения и решения различных вопросов, включая вопрос о возмещении ущерба",- говорится в сообщении.

Кроме этого Johnson & Johnson не запросила полное одобрение своей вакцины в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в то время, как Pfizer и Moderna уже перешли к получению полного одобрения.