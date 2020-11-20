Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса

Фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает, что ее вакцина против коронавируса будет готова в 2021 году. Там заявили, что цена препарата составит менее 10 долларов.

Об этом сообщает агентство EFE.

Заместитель главы исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато заявил, что вакцина от COVID-19 будет доступной в течение следующих шести месяцев.

"Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет больше 10 долларов за вакцину", - уточнил он.

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ранее разрешило проведение третьего этапа клинических испытаний в стране вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ожидается, что помимо Испании испытания препарата будут проведены в восьми странах.

Отмечается, что Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса к концу 2021 года.

Напомним, результаты массового тестирования возможной вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca и Оксфордского университета должны быть известны к Рождеству.

Кроме того, вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность.