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J&J обратилась к FDA с просьбой разрешения на ревакцинацию

Автор: Сергей Пышкин

Компания Johnson & Johnson обратилась в Управление продовольствия и медикаментов (FDA) с просьбой разрешить проведение ревакцинации. Встреча с экспертом управления назначена на 15 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Johnson & Johnson отмечает, что согласно результатам последнего исследования, ревакцинация ее препаратом, что была сделана через 56 дней после первой дозы - обеспечивает 94% защиту от симптоматического коронавируса и 100% защиту от тяжелого заболевания после 14 дней с момент введения бустеру.

Добавим, что FDA уже разрешило ревакцинацию препаратом, разработанным Pfizer/BioNTech, среди людей в возрасте от 65 лет и старше, а также среди людей из группы риска.

Moderna, со своей стороны, в прошлом месяце также обратилась к управлению с просьбой разрешить ревакцинацию.

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